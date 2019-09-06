Не миллионник, но исключение: во Владивостоке появится первый на ДВ McDonald’s

Мэр Владивостока Олег Гуменюк и генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена встретились на полях юбилейного Восточного экономического форума. Они обсудили открытие в дальневосточной столице сети ресторанов общественного питания, известных на весь мир, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на АПК.

Как оказалось последние пять лет компания активно занимается внедрением на российский рынок. Однако всем давно известно, что McDonald’s «светит» только городам-миллионникам, каковым Владивосток не является. Но вот, как выяснилось, что даже с населением чуть больше 600 тысяч, нам есть на что рассчитывать.

- Владивосток – не миллионник, но ваш город имеет колоссальный потенциал! Поэтому мы понимаем – настало время, и мы идем к вам», - заявил Марк Карена, комментируя решение руководства компании.

Таким образом появление сети ресторанов быстрого питания повысит и уровень использования продуктов от местных производителей. Здесь компания убивает сразу двух зайцев: сокращает затраты на логистику овощей, мяса и рыбы, а также уменьшает вероятность использования несвежих продуктов.

Кроме того, в планах компании открыть фуд-корты в уже работающих торговых центрах.

- Дальневосточный федеральный округ, несомненно, является перспективным регионом для «Макдоналдс» с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков, - подчеркнул Марк Карена. - Мы говорим о возможности открытия в Приморском крае 5-10 предприятий в ближайшие 2-3 года.

Внимание. Первый McDonald’s появится во Владивостоке уже в следующее году.