Мы творим чудо: сотрудники компании «Ратимир» рассказали, чем занимаются на работе

Сотрудники компании «Ратимир», работающие в цехах завода, на некоторое время стали настоящими актерами и приняли участие в съемках нового ролика. Отметим, что работники предприятия не заучивали заранее написанный для них текст, придуманный сценаристом, а говорили на камеру искренне, то, что думали и от чистого сердца.

Новый ролик можно увидеть в кинотеатрах Дальнего Востока и на телеканалах: «Россия-1», СТС, «Пятница» и другие.

Цель видео – показать покупателям компании «Ратимир» весь производственный процесс изготовления, любимого для многих, продукта сосисок «Докторских». На кадрах видна работа сотрудников цеха колбас, а фоном идет рассказ сотрудников о том, почему они любят свою работу. Многие уверены, что они не просто делают продукт, а творят настоящее чудо.

«Мы творим чудо, чтобы люди смогли купить наш продукт и насладиться его вкусом. А самое главное – это то, что я прихожу в магазин и вижу, как люди его покупают», - рассказала сотрудник цеха копченостей Татьяна Бузмакова.

Сосиски «Докторские» очень известны на всем Дальнем Востоке и Сибири, компания «Ратимир» решила дать им новое фирменное имя – «Ратимировские». С таким названием найти сосиски можно на прилавках уже с начала сентября.

Отметим, что рецептура приготовления и состав сосисок в связи с переименованием никак не изменится: «Ратимировские» – те же «Докторские» под фирменным брендом.

По словам коммерческого директора «Ратимир» Петра Мизонова данный продукт является одним из объемообразующих среди всего ассортимента компании.

«Докторские» – настоящий «хит продаж», который отлично продается во всех регионах присутствия компании в ДФО и Восточной Сибири. Данные сосиски – предмет особой гордости предприятия», - подчеркнул он.

Сосиски «Докторские», а уже «Ратимировские» выпускаются в проницаемой оболочке, которая пропускает дым от буковой щепы и позволяет получить продукт с традиционным подкопченным вкусом. Отметим, что компания «Ратимир» не использует в производстве жидкий дым и подобные ароматизаторы – для придания продукции аромата копчения применяется натуральная буковая щепа.

За все время своего существования сосиски «Докторские» имеют множество наград. Так, в 2017 году данный они получили «золотую медаль» на выставке «Дальагро.Продовольствие», «большую золотую медаль» на Хабаровской выставке «Дальпищепром» - 2016 и «диплом» в конкурсе «Лучший товар Приморья». В 2015 году «Докторские» стали дипломантом в конкурсе «100 лучших товаров России».

Покупатели в супермаркетах любят и знают данный продукт. По их словам, у «Докторских» нежный и приятный вкус, из-за которого их хочется покупать снова и снова, а переименование продукта никак не повлияет на выбор.

«Вся семья любит «Докторские». Нам они нравятся за сочную консистенцию, сбалансированный вкус с мягко выраженным ароматом специй и внешний вид. Такое сочетание качеств в наше время увы редкость. А про то, что они переименовались в «Ратимировские» я уже знаю – видела ролик в кинотеатре», – рассказала покупатель в фирменном магазине компании «Ратимир» Анна Семенова.