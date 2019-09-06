2019-09-06T09:27:01+03:00
Общество

Полицейские Владивостока «разогнали» пробку, чтобы спасти семимесячную Мальвину и проводить ее до больницы

Благодаря сотрудникам ведомства семья Назаренко добралась до медучреждения за 4 минуты [фото]
Кристина ГРИН
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Благодаря сотрудникам ведомства, машина с ребенком доехала до больницы за 4 минуты. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Благодаря сотрудникам ведомства, машина с ребенком доехала до больницы за 4 минуты. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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«Настоящие мужчины. Настоящие офицеры» - так отзывается о двух сотрудниках полиции жительница Владивостока Дарья Назаренко. Похвала и слова благодарности меньшее, что может сделать для правоохранителей женщина, ведь на кону была жизнь ее семимесячной дочери Мальвины. Теперь Ариф Мурадханов и Евгений Мельничук для нее настоящие герои, о поступке которых должен узнать каждый.

БЕСПРОСВЕТНАЯ ПРОБКА

В этот день семья Назаренко поехала на машине в гости, на праздник к друзьям. Не повезло. После шести они попали в жуткую пробку. Все уже пожалели, что вообще собрались куда-то. Но деваться уже было некуда. В гуще пробки глава семейства Валерий пытался найти выход, но все тщетно - дороги вели в другую пробку. Стоял в это время практически весь Владивосток. Дальше перед Дашей встала страшная картина - взглянув на дочь, она увидела, что ребенок едва не задыхается от своих рвотных масс. В какой-то момент Мальвина стала терять сознание.

- Я тут же стала набирать врачам скорой помощи. Честно, думала, это конец для меня и Мальвинки. Даже сейчас, когда вспоминаю, слезы на глазах наворачиваются, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Дарья Назаренко. – Мальвина - долгожданный и желанный ребенок в нашей семье. Мне делали пересадку печени, поэтому рождение дочери можно считать чудом. А тут такое. Очень боялись и переживали за нее.

К проспекту 100-летия бригады медиков просто бы не добрались. Тоже бы встали в пробку. По телефону Дарье сказали, что ближе всех к их местонахождению клиническая больница, но нужно развернуться и поехать в обратную сторону. Они так и поступили, но километровые пробки все не отпускали. На счету была каждая минута. Назаренко и не знали, откуда ждать помощи, и какие действия нужно предпринять, чтобы спасти малышку.

Долгожданная встреча Мальвины со спасителем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Долгожданная встреча Мальвины со спасителем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОРТЕЖ

Спасение пришло, откуда никто не ждал. В какой-то момент Валерий увидел сотрудников ДПС. Продолжая движение по дороге, он опустил стекло и обратился к правоохранителям: «Ребята, помогите, ребенку плохо» - крикнул Валерий. И как вы думаете, какой ответ последовал? А никакого. Тратить время на слова полицейские не стали. Услышали отчаявшийся крик мужчины, включили мигалки и на большой скорости помчались вперед, сопроводив машину Назаренко до медицинского учреждения.

- Так мы добрались до больницы за 4 минуты, - продолжает Дарья. - Но вот отблагодарить спасителей сразу не получилось, потому что они сразу уехали. Мы удивились такому отношению. Правда, не ожидали, что они помогут нам в такой ситуации, а не скажут, что это не их дело.

Записав номер машины полицейских, семья Назаренко отправилась на обследование. К счастью, с Мальвиной все сейчас в порядке. Состояние ухудшилось, потому что малышку по дороге укачало. Дарья разместила пост в своем аккаунте в сети с просьбой помочь ей найти спасителей.

И вот, спустя несколько дней Дарья и Мальвина встретились с одним из сотрудников и отблагодарили его лично. Скромный герой подвига в своем поступке не видит. По словам мамы девочки, правоохранитель просто не понимает, что он сделал для их семьи.

Сейчас лейтенант полиции Ариф Мурадханов и старший лейтенант полиции Евгений Мельничук задействованы на ВЭФ-2019. По словам сотрудников пропаганды ГИБДД, у них просто нет времени беседовать с журналистами. Тем не менее, Дарья Назаренко считает, что своих героев нужно знать в лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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