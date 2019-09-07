«Коррупционные преступления причинили ущерб государству на сумму более 560 миллионов рублей»: данные прокурорской проверки озвучили на ВЭФ

Представители власти и бизнеса 6 сентября на ВЭФе обсудили закон о противодействии коррупции, в частности статью 13.3. На сегодняшний день тема стоит остро, поскольку в течение нескольких лет ряд коррупционных преступлений причинил ущерб государству на сумму более 560 миллионов рублей. Эксперты объяснили, почему закон нарушается и как минимизировать коррупционные риски, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Немного цифр

В 2012 году в Федеральный закон "О противодействии коррупции" ввели статью 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции». Именно эта норма игнорируется повсеместно как государственными, так и частными предприятиями. Только за первые 6 месяцев текущего года прокуроры обнаружили 23 760 случаев ее нарушения. При этом цифра лишь немногим меньше, чем за 12 месяцев прошлого года.

Больше государственных работников, закон преступают лишь представители коммерческих организаций. В сфере бизнеса за первую половину этого года нарушений меньше, чем у госслужащих - 20 440 случаев, но если брать во внимание статистику предыдущих лет, то данные стабильно оказывались выше на несколько тысяч.

Прокуроры обнаружили нарушения законодательства в российских организацияхФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Как нарушают статью 13.3 по предупреждению коррупции?

Генеральная прокуратура России провела исследование об исполнении противодействий коррупции в частном секторе. На ВЭФ представители правоохранительных органов вкратце поделились своим отчетом.

Типичные нарушения специалисты условно разбили на два вида. Первый связан с неполнотой правового регулирования, а второй с реализацией антикоррупционных мер. Человеческим языком: в российских организациях с антикоррупционным закону страдает и теория, и практика. Руководство принимает локальные акты, но они не соответствуют Федеральному закону. Людей, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, в компаниях не назначают. Да что там, некоторые руководители вообще не знают, что таким надо заниматься.

- Не разработаны стандарты, не приняты кодексы этики даже в довольно крупных компаниях. А если они и есть, то терминология не соответствует понятиям, указанным в федеральном законодательстве, - поделился данными Сергей Плохов, старший прокурор организационно-аналитического отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. - Многие формально, только на бумаге, статью соблюдают, а реального контроля за ее реализацией нет. С правоохранительными органами организации не всегда взаимодействуют, руководители предпочитают не «выносить сор из избы».

Прокуроры считают, что коррупционные преступления происходят из-за того, что организации не занимаются профилактическими мерами, в том числе образовательного характера. Было бы полезно рассказывать работникам, какое наказание их может ждать в случае нарушения закона о противодействии коррупции.

Кто все же пытается бороться?

В обсуждении участвовали представители крупных предприятий: «Норильский никель», «МТС», «Аэрофлот». В их компаниях активно развивается антикоррупционная политика. Эксперты поделились своим опытом того, как они минимизируют коррупционные риски.

- У нас все бизнес-процессы прописаны досконально. В особенности контролируем те, где высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Это такие направления как: закупочная деятельность, взаимодействие с контрагентами, участие в благотворительной деятельности, спонсорство - рассказал Дмитрий Пристанов, статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «Норильский никель».

Мониторинг компании проводят ежеквартально. Стараются своевременно выявлять конфликты интересов. То есть, предупреждать ситуации, когда личная заинтересованность работника может помешать беспристрастному исполнению им своих функций.

О будущих проектах

Прокуратура вместе с министерством труда планируют провести большую конференцию под названием «Участие организаций в противодействии коррупции». Она пройдет 16-17 сентября. Два дня специалисты будут разбирать проблемы организаций и искать пути по совершенствованию коррупционного законодательства.