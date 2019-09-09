Учителя идут в политику: коммунист взял Владивосток, а единоросска - край

Пыль Единого дня голосования улеглась, голоса подсчитаны, и все яснее видны итоги выборов. Интересная наметилась тенденция: учителя вопреки совету премьера идут не в бизнес, а в политику. На довыборах в думу Владивостока победил преподаватель физики и информатики Сергей Кущенко, а вот вакансию в Законодательном собрании края занимает учитель биологии Марина Семина.

Довыборы в ЗС ПК проходили по 19 округу - город Находка, ранее место депутата освободил Руслан Маноконов, он отправился в колонию за мошенничество. Марина Николаевна Семина станет пятой женщиной в приморском парламенте. Она выдвигалась от «Единой России», до этого победила в праймериз, набрав 90% голосов. На довыборах она набрала 6231 голос, в то время как ее основной конкурент, член КПРФ Анатолий Елишов – только 3401 голос.

Марина Семина 1963 года рождения, пенсионерка, ветеран труда, заместитель руководителя местного отделения «Матери России». По образованию - учитель биологии, работала директором школы №5 в Находке. Сейчас советник генерального директора в ООО «Сфера Менеджмент».

А вот во Владивостоке, где шла борьба на 9 округе (Чуркин), «Единая Россия» никого выдвигать не стала, в роли провластного кандидата находился политтехнолог, самовыдвиженец Виталий Горичев. Он показал неплохие результаты во время досрочного голосования (а проголосовать заранее изъявили желание около трех сотен жителей Чуркина), но в итоге занял лишь второе место, набрав 806 голосов. На третьем – представитель алкобизнеса Максим Мамеян, сменивший перед самыми выборами фамилию на Масаров, - 678.

Победу во Владивостоке празднует коммунистическая партия: своих конкурентов обошел 50-летний преподаватель Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Сергей Кущенко – 1156. Кажется, что вокруг этого кандидата объединились штабы всех других кандидатов, в том числе и незарегистрированного Кирилла Батанова, с главной целью – не дать провластному кандидату победить. Они боролись с подвозами на досрочке, следили за ходом очного голосования. В итоге мало кому известный учитель попал в думу.

Новый депутат думы Владивостока Сергей Кущенко. Фото: сайт ДВФУ

Еще одна интересная кампания проходила в Уссурийске, где обновлялась вся дума. Там коммунисты победили на семи округах из 26. Как утверждает первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов, должны били побеждать 10 коммунистов, но странности творились не только во время голосования, но и при подсчете.

- Выборы очень грязные. Если во Владивостоке был подкуп, и людей привозили, но хотя бы голосовали те, кто проживает на округе. То в Уссурийске просто приходили люди, и их записывали в пустые квадратики. А потом приходили жильцы и видели, что кто-то за них проголосовал. Очень много случаев, когда в журналах зачеркнуты фамилии, номер другой, нарисованы стрелочки. То есть человек приходит, видит, что что-то не то, а ему говорят – ой, ошиблись, запишем в другое место и подрисуем стрелочки, что надо поменять местами. И так очень много, на одной странице может по несколько раз быть, - говорит Артем Самсонов.

Он уточнил, что таких «ошибок» во Владивостоке, где он избирался в ЗС ПК, не видел ни разу. По ряду случаев пришлось вызвать полицию, но надежд на правоохранительные органы у оппозиционеров мало.

- У нас на одном из участков, где были наши наблюдатели, председатель отказалась подсчитывать бюллетени. А потом и вовсе уехала с ними на полицейской машине. В КИК она приехала уже с готовым протоколом, - возмущается Самсонов.

Выборы в Уссурийске уже обсмеивают в соцсетях. Например, позабавил граждан бюллетень шестого округа, где указано, что у кандидата от правящей партии имелась судимость по статье грабеж. Он, кстати, и победил, набрав чуть больше 700 голосов.