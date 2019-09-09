Илья – морская пехота: «Комсомольская правда» нашла героя, спасшего во время шторма тонущего мужчину в бухте Стеклянная

Восьмого сентября Приморский край все еще пребывал во власти тайфуна. Несмотря на то, что было тепло и солнечно, штормовой ветер сохранился практически на весь день. Местные, как только увидели чистое небо, поехали на пляж, ближе к морю. Вот там стихия, конечно, разошлась ни на шутку. Высота волн достигала трех метров. Но разве это остановит приморцев, которые так и не успели насладиться летом. Страсть к воде едва не сгубила одного из отдыхающих. Море уже уносило 30-летнего мужчину в свои воды, как парень бросился за ним и вытащи его из пучины.

Так таинственный незнакомец спас жизнь человеку и исчез. Если бы не девушки, которые стали свидетелями спасательной операции, никто бы и не узнал об этом поступке. Они рассказали о симпатичном молодом парне спортивного телосложения, который справился со стихией, не побоявшись за свою жизнь.

В сети ему уже придумали героический псевдоним - Красавчик. Но своих героев нужно знать в лицо и по имени. «Комсомольска правда - Владивосток» нашла Красавчика и побеседовала с ним.

Знакомьтесь - его зовут Илья Дулеба. Ему 26 лет, он служит в морской пехоте, и он 8 сентября спас человеку жизнь.

ВОСКРЕСНЫЙ ПОДВИГ

Илья вместе с двумя приятелями приехали на бухту Стеклянная отдохнуть в воскресенье, восьмого сентября. Погода - сказка. Почему бы не выбраться к морю. Приехали где-то после обеда. Волны в тот день были, действительно высокие, но это никак не отразилось на аншлаге Стеклянной. На пляже отдыхали человек 200, если не больше. Спустя несколько часов внимание владивостокцев было приковано к морю, которое стремительно уносило мужчину все дальше и дальше за горизонт. Все его попытки самостоятельно выбраться к берегу не увенчались успехом.

Две сотни людей фактически наблюдали за тем, как на их глазах умирает человек. Кто-то даже снимал происходящее на камеру мобильного. Но вот предпринимать меры, по спасению мужчины, мало, кто стал. Некоторые пытались добросить до тонущего веревку, чтобы вытащить его из морской ловушки, но все тщетно. Когда шанса на спасение уже практические не было, появился Илья.

Пользователи сети уже агитируют, чтобы Илью наградили. Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы там отдыхали с друзьями. В какой-то момент на меня надели спасательный жилет, и я поплыл к мужчине, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Илья Дулеба. - Сперва веревкой его вытащил, потом он зацепился за спасательный жилет – так мы приблизились к берегу. Там уже мне помогли. Отвязался и, когда понял, что с мужчиной все в порядке, пошел дальше отдыхать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730915" frameborder="0"></iframe> Илья спас тонущего мужчину..Социальные сети

По словам Ильи, на берегу несколько человек вызывали сотрудников МЧС, но разве волна бы подождала, пока они прибудут. Скорее всего, к моменту их приезда, мужчину уже было бы не спасти.

МОРСКАЯ ПЕХОТА НЕ ЗНАЕТ СТРАХА

«Молодой человек - герой. Я бы хотела поделиться своим восхищением - такой смелый мальчик молоденький совсем. Все жали ему руку, благодарили. Считаю, что его надо наградить. Он умничка такой! Красавчик! Очень симпатичный, спортивный мальчик» – так отзываются об Илье представительницы прекрасного пола, которые в этот день также отдыхали в бухте Стеклянная.

К слову, большинство из них сейчас агитирует за то, чтобы Илье вручили награду «За спасение утопающего». Тот случай, когда спасение - дело не самого утопающего, как гласит пословица, а абсолютного прохожего. Появится ли у Илья такая медаль – покажет время.

Илья служит в морской пехоте. Фото: предоставлено героем публикации.

- Ну, мне помогло то, что я плаваю с шести лет - говорит Илья.

На вопрос: «он же был крупнее вас, как удалось вытащить его в одиночку на берег?», Илья отвечает – «и я немаленький».

- Думал, быстрее бы на берегу оказаться. Я, если честно, больше за него боялся, за себя вообще нет. Как я потом понял, его знакомый потом ко мне подошел и поблагодарил. Скорее всего, сам он был еще в шоке. Когда я его тащил, он уже выбился из сил и не мог грести. Я к этому отношусь спокойно - работа такая, я и с парашютом прыгал, поэтому не паниковал в этой ситуации.

Так 26-летний Илья спас жизнь человеку. Теперь пользователи сети узнали его настоящее имя, и ничего не мешает при встрече с ним сказать: «Илья, спасибо!». Ведь, возможно, завтра он спасет жизнь вам и вашим близким.