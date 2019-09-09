Самый большой круизный лайнер в истории российских портов зашел во Владивосток

Круизный лайнер «Спектр морей» в ночь на 9 сентября пришвартовался во Владивостоке в морвокзала, заслонив собой полгорода. Российские порты еще никогда не принимали лайнеры подобных масштабов. На борту прибыло почти 5000 пассажиров из 38 стран мира, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Большая часть гостей круизного судна родом из Китая - почти 3 тысячи человек. Однако россияне на этом празднике жизни тоже есть - около 150 счастливчиков. Три дня назад они отправились в круиз из Шанхая. Сегодня во Владивостоке к ним присоединятся еще 200 человек.

Посадка на круизные лайнеры во Владивостоке стала возможной совсем недавно. До этого туристы просто высаживались в городе на день и потом убывали тем же составом. А если кто-то из россиян хотел к ним присоединиться, ему приходилось самолетом добираться до тех заграничных портов, где осуществляется посадка.

Внутри самого большого в истории России лайнераФото: primorsky.ru

Судно Spectrum of the Seas было построено в Папенбурге в Германии. На воду его спустили в апреле этого года. Тогда оно и отправилось в свое первое плавание из Барселоны в Дубай.

Длина лайнера 348 метров, а ширина 41 метр. Фотографии не могут передать его колоссальные размеры. Представьте 100-этажный дом, который положили на воду. Так вот, этот лайнер еще больше.

Внутри судна расположена баскетбольная площадкаФото: primorsky.ru

Прежде в порты России такие гиганты не заходили - не хватало глубины. Исключением не был даже крупнейший пассажирский порт «Морской фасад» в Санкт-Петербурге. Однако не так давно специалисты провели дноуглубительные работы у причалов морского вокзала во Владивостоке. Так что теперь подобные большие гости перестанут быть редкостью.

На судне прибыло 5000 пассажировФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

КОМФОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Это совсем новый лайнер, спущен на воду в апреле этого года. Настоящий пятизвездочный отель на воде, где к услугам отдыхающих 2137 кают и безграничное количество развлечений. Принадлежит международной компании Royal Caribbean.

Чего там только нет! Бассейны, рестораны, СПА, роллердром, огромный спортзал с баскетбольной площадкой, аэротруба, симулятор серфинга и многое другое.

На лайнере есть закрытые зоны с люксовыми апартаментами - палубы 13-16. Они находятся на носу судна. Проход в них осуществляется при помощи ключа-карты Golden и Silver. У пассажиров этих кают есть собственный лифт и отдельный ресторан. Для них действуют приватные зоны шоппинга и отдыха.

Домашний кинотеатр и караоке расположены в семейном сьюте. Там же для детей оборудована игровая зона с настоящей горкой. По ней ребята могут спускаться вниз к жилой зоне. А двухуровневый ресторан для общего доступа вмещает до 1884 человек. В нем подают восточную и европейскую кухню.

Ресторан лайнера Spectrum of the SeasФото: primorsky.ru

В ГОСТИ НА ДЕНЬ

До конца дня туристы будут смотреть на местные достопримечательности, им проведут экскурсии и отвезут в музеи. Ровно в 21:00 часов вечера морской гигант покинет приморскую акваторию и направится к японским берегам в Майдзуру и Фукуока. Круизный маршрут для путешественников завершится в Шанхае 14 сентября.