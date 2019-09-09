Отоларинголог медцентра «ПримаМед» Ксения Пархоменко рассказала, как обезопасить себя от лор-заболеваний осенью

Отоларинголог медцентра «ПримаМед» Ксения Пархоменко в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказала, как можно обезопасить себя от лор-заболеваний осенью, какие методы народной медицины способствуют укреплению иммунитета и как правильно проводить диагностику заболеваний уха, горла и носа.

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний 00:00 00:00

- На дворе уже осень. Можно ли назвать сентябрь тем самым месяцем, когда возникают обострения лор-заболеваний?

- Да, конечно, но наш сезон обычно начинается ближе к концу сентября - началу октября, когда уже действительно становится более прохладно. И пациенты идут с различными острыми заболеваниями, а также с обострением хронических заболеваний. В основном это синусит, ангина и отит.

- Почему именно осень считается таким периодом?

- Все дело в том, что дети в это время выходят на учебу и занятия в дошкольные и школьные учреждения. Появляется больше контактов с больными, это и провоцирует развитие болезни. Это может перенестись на родителей. Перепад температур также влияет на рост риска заражения.

- Существуют ли процедуры закаливания носа и горла, чтобы снизить частоту этих заболеваний?

- Это очень старый метод по закаливанию слизистой оболочки носа. Можно пользоваться физиологическим раствором разных температур. Начинаем с теплого раствора и промываем нос два раза в день утром и вечером. Постепенно снижаем температуру до холодной. Если организм здоров, то нет ничего страшного в том, чтобы покушать то же мороженое. Для профилактики вполне подойдет как то же закаливание. Холодные напитки при этом нужно потреблять в меру, потому что человек все же не до конца может оценить свое состояние, а после того, как он выпьет такой сильно холодный напиток, могут возникнуть риски.

- Холодный воздух от кондиционера тоже может стать источником опасности?

- На самом деле, если человек здоров, то от передвижения воздуха он не заболеет. Другое дело - это чистота самого кондиционера, какая у него внутри микрофлора и как давно его чистили.

Ксения Пархоменко в студии радио «Комсомольская правда - Приморье»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Часто ли к вам обращаются пациенты, которые начинают лечение при помощи информации из сети Интернет?

- Это, наверное, беда всех врачей, когда приходят с уже поставленным в интернете диагнозом и говорят, как их нужно лечить. Естественно это не так, и диагноз, поставленный в кабинете у специалиста практически всегда отличается. Хотя в последнее время пациенты чаще спрашивают совета, можно ли им совмещать лечение профессионала и народную медицину. Все, что поднимает иммунитет - пожалуйста, используйте, если нет аллергии и противопоказаний. В осенне-зимний период любому человеку показаны к применению адаптогены. Единственное, чего категорически нельзя делать - греть нос яйцами.

- Как правильно проводится диагностика лор-заболеваний?

- Во-первых проводить диагностику должен квалифицированный специалист. Во-вторых - это классический осмотр. Если при таком осмотре доктора что-то настораживает, то у нас в медицинском центре «ПримаМед» есть масса дополнительных методов обследования, при помощи которых можно детально рассмотреть нос, уши, горло и гортань пациента, чтобы выяснить причину такой настороженности. Есть дополнительное обследование для маленьких детей и беременных женщин - УЗИ околоносовых пазух - для тех, кому не рекомендован рентген. На месте скринингом исследуем слух. Арсенал аппаратуры обширен, что мы можем со 100% точностью поставить диагноз.

- Какие высокоэффективные и щадящие методики лечения синуситов используете?

- Да, конечно, если раньше лечение гайморита ассоциировалось с проколом пазухи носа, то сегодня есть масса альтернативных способов лечения, например, санация пазух ямик-катетером.

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- Есть принципиальное отличие в подходах лечения лор-заболеваний в частных клиниках и государственных поликлиниках?

- Да, конечно, здесь больше простора для творчества, например, если в государственном медицинском учреждении всё жёстко регламентировано, то в частной клинике есть возможность выбрать альтернативные варианты лечения.

Огромным преимуществом у врача частной клиники, является лор-медсестра. Это люди очень высокой квалификации, без оперативной помощи которых невозможно провести качественное лечение или осмотр пациента.

У нас есть особенный подход к нашим маленьким пациентам. Ведь очень важно, чтобы ребёнок не боялся врача. Когда ребёнок и родители спокойны, обследование проводится качественнее, а лечение эффективнее. Поэтому наши маленькие герои получают свои заслуженные награды и в хорошем настроении возвращаются домой. В государственных клиниках при всём желании на это нет времени, так как не хватает кадров и время на работу с пациентом отводится в разы меньше.

- Можно ли получить больничный лист при лечении лор-в вашей клинике?

-Да, конечно, можно получить по болезни, по уходу за ребёнком и после хирургического лечения.