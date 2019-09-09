Жара, жара: синоптики дали прогноз Приморью на неделю

Сентябрь - удивительный месяц. В первую десятидневку он подарил жителям Приморья солнце и высокие температуры. Но жара была недолгой. Вслед за ней в регион пришли тайфуны, которые обрушились на местных жителей штормовыми ветрами и ливнями.

Несмотря на то, что сентябрь – это первый осенний месяц, в Приморье, по всем наглядным признакам, вернулось лето. Если оно вообще было. С девятого сентября здесь властвуют солнце, высокие температуры и тотально чистое небо. Даже синоптики дали утешительный прогноз, говоря о том, что на этой неделе дождей не будет. Совсем не будет, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Прохладнее, если это можно так назвать, станет ночью. Температуры воздуха опустятся до +12+19 градусов. Ситуация урегулируется днем, кода воздух прогреется до +29 градусов.

В середине недели в регион будто придет осень. На большей части края ночные температуры будут в пределах +8+14 градусов, на северо-востоке возможно, что столбик термометра опустится до 0. Днем от +17 до +24 градусов.

- Во Владивостоке новая рабочая неделя ожидается без осадков. Самый теплый будет первый рабочий день, столбики термометров поднимутся до +27+29 °C, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. -Ночью +16+18 °C. В дальнейшем температурный фон понизится. Ночи станут прохладней на 2–4 градуса. Днём, в середине недели, не выше +21+23 °C. В конце рабочей недели станет теплее.

В конце недели станет теплее и во всем крае. В регион сместится ядро антициклона.