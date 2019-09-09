2019-09-10T04:08:56+03:00
Происшествия

Летевший из Владивостока самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира

На борту не было медиков, которые могли бы оказать экстренную помощь человеку, когда ему стало плохо
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.Самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Самолет, выполняющий рейс Владивосток-Москва, экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира. Спасти его не удалось.

Самолет вылетел из Владивостока в Москву сегодня в 8:20. Во время перелета одному из пассажиров стало плохо. В салоне самолета не оказалось медиков, которые могли бы оказать необходимую первую помощь нуждающемуся. Капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

По имеющейся информации, которую корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили пассажиры рейса, мужчина потерял сознание еще во время полета. Уже после того, как самолет приземлился, на борт поднялись медики и увезли пострадавшего для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Несмотря на это, спасти пассажира не удалось, он скончался, не приходя в сознание. Рейс авиакомпании в данную минуту возобновлен, самолет направляется в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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