«Она была образцовой матерью»: на Камчатке женщина из-за измены мужа привязала к себе двух детей и утопила их в заливе

Жуткая трагедия произошла в камчатском городе Вилючинск в понедельник, восьмого сентября. Около полудня 27-летняя Рита (все имена изменены - прим. ред.) вышла на прогулку на берег бухты Крашенникова. Вместе с молодой мамой пошел пятилетний сын Кирилл, в коляске дремала 1,5-месячная Кристина. Счастливой женщиной она не выглядела, да и скорее всего таковой не была.

Спустя несколько минут один из местных жителей услышал страшный крик ребенка, доносящийся со стороны бухты. Мужчина тут же позвонил в отделение полиции и в МЧС. На место спустя минуты 2-3 приехали два оперативника и увидели страшную картину. Женщина привязала к себе детей и заходила в воду. Силовики попытались вытащить всех на берег, чтобы спасти, но конец истории оказался более трагичным. Выжить после всего случившегося смогла только Рита, малыши захлебнулись. Грудная девочка скончалась на месте, сын еще некоторое время боролся за свою жизнь, но в реанимации сдался.

Сейчас в закрытом городке пытаются разобраться с тем, что случилось с Ритой, и что стало причиной такого преступления. Сотрудники регионального СК по статье «Убийство малолетних лиц» возбудили уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой, - отмечает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

Единственной и главной подозреваемой является мама Рита. Мама, которая убила двух своих детей.

Вслед за сотрудниками СК, в вилючинской драме решила разобраться и краевая прокуратура. Там заявили о том, что дадут оценку работе органов опеки и тех, кто отвечает за права несовершеннолетних детей.

Сейчас всех волнует, что же случилось на самом деле в закрытом камчатском городке. Что была за семья, и что творилось в голове у Риты, когда она топила своих детей.

- Абсолютно нормальная обыкновенная семья. На учете не стояла, - рассказывает источник «КП» в правоохранительных ведомствах. – Семья социальная. Есть информация о том, что ей изменил муж и ушел к другой женщине.

Версия с изменой и несчастливой личной жизнью одна из главных. Многие говорят о том, что никогда не видели ее гулящей с коляской вместе с супругом. Хотя официально она была замужем.

- Погибший мальчик учился в одной группе в саду с моей дочерью... Рита всегда мне казалась хорошей и образцовой матерью. Я не видела, чтоб она пила, обижала детей. Всегда гуляла, играла, участвовала в жизни сада. Она добрая, веселая, и я очень удивлена от произошедшего. Видимо, так она решила избавиться от душевных проблем, грех взяла на душу, но Господь ей судья, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Алена, соседка обвиняемой в убийстве своих детей. Я ни разу не видела, чтоб муж приходил за сыном в сад. Да и вообще его не видела. Кто-то говорит про мужа, кто-то про – долги, но истину знает лишь она сама. Я тоже слышала, что муж к любовнице ушел. Может и, правда, не смогла справиться с эмоциями. Плюс сыграла роль послеродовая депрессия - остаться одной с маленькой лялькой – тяжело.

Сейчас играть, гулять Рите будет не с кем. Ей грозит до 20 лет лишения свободы лишь потому, что женщин не приговаривают к пожизненному.