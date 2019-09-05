Школьный звонок позвал на уроки более 200 тысяч приморских детей

Ежегодно в школах Приморья за парты садятся около 200 тысяч ребят. В этом году педагоги начальных классов встретили 22 922 первоклассника. Это - на 2 тысячи учеников больше, чем в прошлом году. Занятия начались в 483 муниципальных школах, 21 частной и 29 коррекционных школах-интернатах. О том, каким будет начавшийся учебный год, рассказала врио вице-губернатора - директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко.

Вторая смена

- Наталья Валерьевна, с каким успехом в Приморье идет работа по переводу школ на «односменку»?

- В одночасье этот вопрос не решить, - не хватает учебных площадей. Так что в 2019–2020 году около 18 процентов детей будут учиться во вторую смену. Ситуация улучшится с завершением строительства новых школ. В настоящее время строится школа в селе Подъяпольском Шкотовского района, ведутся проектные работы по школе на 1100 мест в Уссурийске, на 1275 мест - в микрорайоне «Патрокл» Владивостока, на 240 мест - в Пожарском районе. Финансирование предусмотрено в краевом бюджете в рамках госпрограммы края «Развитие образования Приморского края» на 2013–2020 годы.

- Учитывая, что в некоторых муниципальных образованиях края школы не строились десятилетиями, особенно важно поддерживать здания в надлежащем состоянии. Какова ситуация с ремонтом?

- Капитальный ремонт проведен в этом году в 79 общеобразовательных учреждениях Приморья. В них заменили кровли, окна, внутренние инженерные системы, выполнили другие работы, необходимые для комфорта и безопасности школьников. На это 26 муниципалитетов получили субсидии из краевого бюджета. Всего на подготовку организаций к новому учебному году и обеспечение учебного процесса в 2019 году было выделено 3,2 миллиарда рублей.

- Не грозит ли закрытие малокомплектным школам в сельской местности?

- Я не сторонник того, чтобы закрывать школы, в которых обучаются менее 100 детей. Именно к ним относится понятие малокомплектного образовательного учреждения. Жизнь показывает, что после ликвидации школы постепенно, но неизбежно деревня умирает. Кроме того, доставка детей автобусами в соседний населенный пункт сопряжена с определенным риском. Есть хорошая практика - «мобильный учитель»: власти обеспечивают педагога транспортом, и он сам приезжает к ученикам. Это, кстати, дает возможность организовать в учреждении школу полного дня. Родителям было бы удобно, чтобы он привел ребенка утром, спокойно забрал его после рабочего дня, и в течение рабочего дня школьник не только уроками занимается, но еще имеет возможность и петь, и рисовать, и играть на гитаре, например.

Кадровый вопрос

- Наталья Валерьевна, как обстоят дела с привлечением профессионалов в школы Приморья?

- В крае много сделано для того, чтобы профессия учителя стала более привлекательной. Напомню, что молодые специалисты получают ежемесячные выплаты вдобавок к зарплате, сельские учителя пользуются существенными льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, педагоги имеют право на льготную ипотеку. Эти меры улучшили кадровую ситуацию, но предстоит сделать еще немало. В школах края остаются открытыми около тысячи вакансий. И это общая забота, начиная с директора школы, который отвечает за кадровый состав, во-вторых - муниципалитета, в котором должны создать условия для того, чтобы люди ехали на конкретную территорию работать. В-третьих - безусловно наша как субъекта РФ.

- Какие педагоги в особом дефиците?

- Наиболее остро проблема нехватки кадров коснулась учителей английского языка, физики, а также педагогов начальных классов. Кстати, нередко вторая смена в школах обусловлена именно нехваткой учителей начальных классов, когда педагог в первую смену занимается с одним классом, во вторую - преподает у другого.

- Что планируется сделать для улучшения ситуации?

- Предстоит решить целый ряд важных задач: это расширение целевого набора в вузы на педагогические специальности, увеличение числа бюджетных мест, привлечение учителей из других регионов ДФО. Будем создавать условия и для тех, кто хочет работать в педагогике, но не имеет профильного образования. Кроме того, в тяжелые времена многие ушли из педагогики по разным причинам, среди которых можно назвать невысокую зарплату и низкий статус учителя. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, поэтому появился стимул для возвращения педагогов в школы.

«Цифра» в помощь

- В родительской среде сейчас активно обсуждается инициатива Министерства образования о запрете использования сотовых телефонов в стенах школы. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Есть такая рекомендация по ограничению использования мобильных телефонов в школах. Причем я бы добавила, что это касается не только учеников, но и педагогов, которые тоже, бывает, «грешат». Но решение об этом должно приниматься на уровне школы, ведь гаджеты - это не всегда зло. Они могут быть использованы в учебном процессе. И, разумеется, не может быть никаких ограничений, если телефон использует ребенок с серьезными проблемами здоровья для связи с родителями.

- Расскажите, пожалуйста, о предстоящих изменениях в системе электронных журналов и дневников…

- У нас есть портал «Электронная школа Приморья», который, по нашему мнению, работает слабо. И это недопустимо, когда педагоги вынуждены одновременно вести и электронный, и бумажный журналы. Это двойная работа, которая отнимает слишком много времени. Именно поэтому уже принято решение перейти на новую систему «Сетевой регион». Мы будем отказываться от бумажных журналов. Останутся только электронные журналы и дневники. Кроме того, на этой же платформе можно пройти аттестацию педагогам. В ближайшее время изменения почувствуют на себе не только учителя, но и родители.

- Насколько, по вашему мнению, эффективен обмен опытом между школами края?

- В августе мне довелось принять участие в традиционном ежегодном всероссийском педсовете. Могу отметить полезность так называемого горизонтального взаимодействия работников образования из разных регионов. У нас в крае есть очень интересные педагогические практики и наработки, и мы вполне можем делиться ими с другими регионами. Нам следует не только ориентироваться на признанные столичные центры образования, но и учиться друг у друга.

- А дистанционное обучение применяется в школах? Скажем, педагог из райцентра проводит интерактивный урок с помощью интернета в маленьком поселке…

- Дистанционное обучение эффективно работает для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу. Отлично эта система налажена в Артемовском городском округе. Но в классе никогда интернет не заменит эмоционального общения с учителем.

А в это время

Более 5,3 тысячи школьников Приморья получили благотворительную помощь к началу учебного года. Неравнодушные жители края собрали для детей из семей, нуждающихся в поддержке государства, канцелярские принадлежности, ранцы, средства на школьную одежду и обувь. Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, по предварительным подсчетам, удалось собрать почти 5 миллионов рублей. В основном это средства, собранные трудовыми коллективами, предпринимателями, общественниками. Напомним, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» традиционно проходит во всех муниципальных образованиях Приморья накануне нового учебного года. С этого года дополнительную помощь для подготовки детей к школе получили многодетные семьи Приморья. По закону, инициированному губернатором края Олегом Кожемяко, такие семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности.