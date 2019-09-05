Долгостроями в Снеговой Пади занялся Фонд поддержки обманутых дольщиков

Совет Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края официально признал проблемными два дома жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д». Это необходимо, чтобы была возможность выделить бюджетные средства на завершение строительства долгостроев. Финансы предусмотрены в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Подрядчиков, которые доведут до конца строительство многоэтажек № 25 и 26, определят в сентябре по итогам конкурсных процедур. Все объекты, которые проходят через фонд, гарантированно будут достроены в максимально короткие сроки.

- Строительные работы по плану должны начаться в сентябре. Первым будет сдан дом № 25 - завершение строительно-монтажных работ запланировано на весну следующего года, - рассказал куратор объекта Артур Тельянц.

Кроме того, усилиями АО «Корпорация развития Приморского края», которая является оперативной дирекцией регионального Фонда поддержки обманутых дольщиков, возобновлены работы по дому № 3 жилого комплекса «Снеговая Падь». Сейчас строители дошли до уровня седьмого этажа. Эти работы не подлежат конкурсной процедуре, так как проводятся на основании пожертвования.

- Включение всевозможных механизмов достройки проблемных объектов является задачей корпорации и фонда. Мы не хотим тратить время и терять строительный сезон, поэтому проведение работ планируется на период закупочных процедур. Данные работы уже вычтены из объема закупки, - пояснила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края», председатель Совета Фонда помощи обманутым дольщикам Ольга Сун-жаю.

Напомним, что Фонд поддержки обманутых дольщиков, созданный по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации - в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.

Конкретно!

Обратиться за помощью и получить информацию о ходе решения проблемы с долгостроем жители Приморья могут в АО «Корпорация развития Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, 12-й этаж (отдел по долевому строительству АО «КРПК»). Предварительная запись на прием по телефону: 8 (423) 2-607-264 или по электронной почте: nemtseva.oi@cdprim.ru (Немцева Оксана Игоревна), info@cdprim.ru (приемная).