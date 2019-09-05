Приморье возвращает звание флагмана судостроения на Дальнем Востоке

Корабелы завода «Восточная Верфь» завершили строительство малого морского танкера. Судну присвоено имя Михаила Барскова, вице-адмирала, заместителя главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989 по 2003 годы. На торжественной церемонии присутствовала дочь вице-адмирала Наталья. Танкер войдет в состав Тихоокеанского флота.

- В Приморском крае должна существовать мощная кораблестроительная база, которая позволит и дальше динамично развиваться нашей стране, Дальнему Востоку и Тихоокеанскому флоту, доказывая всем, что здесь живут люди-созидатели, - считает адмирал Сергей Авакянц.

Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда, предназначенные для работы даже в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина - 15,4 метра.

- До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен, - отметил генеральный директор АО «Восточная Верфь» Олег Сиденко.

Ледовый класс

Танкер усиленного ледового класса предназначен для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнения спасательных операций. «Михаил Барсков» способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в районах опасных для мореплавания, снимать с мелей и рифов суда, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать аварийные корабли, тушить пожары на судах. Судно может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

В торжественной церемонии спуска танкера на воду принял участие вице-губернатор Приморья Александр Костенко. Он от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил судостроителей и вручил почетные грамоты и благодарности главы региона отличившимся корабелам.

В России многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике. Это также является частью плана развития Дальнего Востока, где можно строить крупнотоннажные суда.

- Развитие отечественного судостроения - это государственный подход. Это способствует развитию промышленности и науки, дает мультипликативный эффект для экономики всей страны, - уверен генеральный директор завода «Звезда» Сергей Целуйко. - Крупнейшие российские компании приступили к активному освоению шельфовых проектов и развитию Северного морского пути.

Возрождение отрасли

В Приморье ведется планомерная работа по поддержке предприятий судостроительной отрасли. Об этом шла речь на недавнем совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Напомним, что строительство судов на дальневосточных верфях - одно из поручений президента об ускоренном развитии региона.

- Главная цель - поднять судостроительную отрасль на Дальнем Востоке, которая является катализатором развития смежных отраслей, задействуя весь потенциал инженерной мысли, создавая новые рабочие места, налогооблагаемую базу, - заявил руководитель региона. - Необходимо сделать все возможное для того, чтобы судоремонт возвращался в Приморье. Это должно быть выгодно предприятиям, поэтому нужно разработать комплекс мер по привлечению инвестиций и повышению заинтересованности рыбодобывающих компаний в ремонте своих судов в регионе, а не в иностранных портах.

По словам Олега Кожемяко, в Приморском крае в настоящее время ведут деятельность 12 судостроительных и судоремонтных заводов, на которых работают более 10 тысяч человек. Эта отрасль сегодня - под особым вниманием руководства региона, что входит в задачи госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

- В июле этого года по инициативе администрации Приморья был принят закон о льготах по налогу на прибыль для судостроительных и судоремонтных заводов. Кроме того, мы рассмотрим совместно с Фондом развития промышленности возможность финансирования предприятий, чтобы они могли модернизировать свое оборудование, - прокомментировал глава края по итогам совещания.

А в это время

Строительство третьего крупнотоннажного танкера класса «Афрамакс» с дедвейтом 114 тысяч тонн идет на судостроительном комплексе «Звезда». Эти суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. «Пароходы» спроектированы с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе. Всего в рамках серии на судоверфи будет создано 12 танкеров этого класса. Изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на 2020 год. Серия «Афрамаксов» положила начало строительству судов такого типа в России. Головное судно было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина.