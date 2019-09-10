Константин Хабенский, Уильям Болдуин и Кристофер Ламберт – звезды, которые озарят «Меридианы Тихого».

С 13 по 19 сентября во Владивостоке пройдет один из самых знаковых мероприятии для всего Дальнего Востока – международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». Ежегодно он объединяет десятки стран, которые представляют широкому зрителю свои картины. Именитые члены жюри оценивают работы, как актеров, так и режиссеров. Кстати, главный принцип отбора участников на кинофестиваль – это «молодая кровь». Тех, кто уже давно в деле, здесь не найти. Лучше, чтобы у создателя кинокартины было не больше двух лент. По одной судить сложно, а больше двух - есть, что оценивать, а задача мероприятия - самим открывать новых звезд.

ВЛАДИВОСТОК – ЗВЕЗДНАЯ КИНОСТОЛИЦА

В этом году «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке в 17 раз. Именно столько дальневосточная столица принимает гостей звездной величины. Кстати, имена этих медийных личностей держат до последнего в тайне. Но молчать уже нельзя. Открытие фестиваля на носу. И вот организаторы распахнули дверь с именами, которая была заперта на замок.

- Очень рад тому, что нашу дальневосточную землю посетил президент кинофестиваля Константин Хабенский. Сегодня я могу уже сказать, что почетными гостями станут Кристофер Ламберт, Уильям Болдуин, вы знаете его фильм «Щепка», - рассказывает Ефим Звеняцкий, генеральный директор кинофестиваля. -Приедет наш большой друг Майкл Мэдсен, на открытии будет Бруно Розато. Думаю, что перечисленные фамилии много значат.

Актер и режиссер рассказал, зачем нужны фестивали.Фото: Кристина ГРИН

К слову, каждый год президент кинофестиваля новый. В этом году чести удостоился Константин Хабенский, который уже приехал во Владивосток и поделился первыми впечатлениями.

- Во-первых, я люблю Владивосток. Я здесь давно не был. Мы приезжали с гастролями Московского художественного театра. Место – хорошее, время сейчас – самое правильно для фестиваля, - говорит Константин Хабенский, президент кинофестиваля. - Я слышал и знал о нем, даже был приглашен несколько раз, но до этого все никак не получалось. Я, действительно, счастлив быть здесь. Большое спасибо за оказанное доверие. Но даже просто попасть сюда и окунуться в кино – большая радость и большая честь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731238" frameborder="0"></iframe> Константин Хабенский о Владивостоке.Кристина ГРИН

ЕСЛИ ФЕСТИВАЛЬ ЕСТЬ – ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО

Гостей и зрителей фестиваля ждет тотально разное кино. В списке всего порядка 200 кинолент. Все они поделены по тематике и длительности просмотра на 15 программ, их можно назвать секциями. Среди них: панорамы, фильмы России, к 100-летию корейского кинематографа, документальный экран, тинэйджеры, российская анимации и много другое.

- Мы кропотливо и тщательно отбирали фильмы. Их в этом году вновь больше, чем в прошлом. Мы долго ждали и наконец, дождались фильма из Лесота (Африка), - говорит Юрий Гончаров, программный директор кинофестиваля. - В самой программе 191 картина из 50 стран. Все достаточно гармонично. Программа собрана с учетом лозунга: кино для всех, кино для каждого. Пять дней вам придется бегать и разрываться над тем или иным показом, чтобы успеть на все. Может, в следующие годы у нас будет больше дней на фестиваль, мы будем этому счастливы.

По мнению Константина Хабенского, есть в списке фестиваля фильмы, достойные признания.Фото: Кристина ГРИН

Участие в региональном фестивале Константина Хабенского – знаковое мероприятие. Заслуженный актер и режиссер рассказал, для чего вообще нужны такие мероприятия.

- Я не так часто бываю на фестивалях регионального уровня, но если на эти фестивали ходит зритель, значит - они нужны. Договоренность о моем присутствии здесь была еще полгода назад, - продолжает Константин. -Я сам не очень понимаю, что включает в себя статус президента .Это, видимо, большая ответственность. Думаю, что прийти сюда и отвечать на вопросы журналистов – тоже входит функции президента. О том, чем я смогу помочь, отвечу после фестиваля. Некоторые фильмы я видел, и они очень серьезные и очень высокого уровня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731237" frameborder="0"></iframe> Константин Хабенский о восточном кино.Кристина ГРИН

Константин сказал, что в принципе открыт для предложений. Если режиссеры Дальнего Востока или стран Азии захотят создать совместный проект, им достаточно озвучить инициативу и свои идеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731239" frameborder="0"></iframe> Константин Хабенский о кинематографе.Кристина ГРИН

С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться на официальном сайте. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Красная дорожка, звезды - все как в Голливуде.