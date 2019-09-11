2019-09-11T05:25:00+03:00
Общество

Купить новый Iphone 11, 11 Pro и 11 Pro Max во Владивостоке: старт предзаказа, когда начнутся продажи и сравнение цен

Официально новые телефоны от компании Apple поступят в продажу уже 20 сентября
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Презентация новых телефонов AppleПрезентация новых телефонов AppleФото: REUTERS
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Во Владивостоке начинается старт предзаказа новых смартфонов Apple Iphone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Рассказываем, когда и в каких магазинах начнутся официальные продажи и сколько будут стоить новые модели.

ЦЕНА

Практически во всех магазинах Владивостока новые смартфоны будут представлены в единой ценовой палитре. Так за самый бюджетный вариант Iphone 11 с объемом памяти в 64 гигабайта придется выложить 59 990 рублей. Его брат с объемом памяти в 128 гигабайт стоит 64 990 рублей, ну а топовая модель в этом поколении стоит 73 990 рублей.

Более продвинутая модель - Iphone 11 Pro. В этой линейке самый бюджетный телефон имеет 128 гигабайт внутренней памяти и стоить он будет 89 990 рублей. Версия с объемом памяти 256 гигабайт обойдется в 103 990 рублей, ну а наиболее вместительная версия - Iphone 11 Pro 512 Gb - имеет заявленную стоимость 121 990

Самый же топовый телефон, он же новый флагман корпорации из Купертино - новый Iphone 11 Pro Max. Он имеет ту же градацию по объему внутренней памяти, как и 11 Pro, цена при этом отличается соответственно на 10 000 рублей вверх по каждой модели. Телефоны с памятью 128 гигабайт будут стоить 99 990, 256 - 113 990 и 512 - 131 990.

Впрочем, как отмечают продавцы, эта цена пока лишь ориентировочная. Все может измениться из-за скачка курса доллара, либо от прихоти начальства. Однако, практически все продавцы вынуждены отталкиваться от цены официального реселлера - магазина ReStore. Однако уже сейчас магазин DVsota предлагает приобрести заветные новые мобильные телефоны на 110 рублей дешевле по каждой модели телефона.

Презентация новых телефонов Apple Фото: REUTERS

Презентация новых телефонов AppleФото: REUTERS

ПРЕДЗАКАЗ

Пока еще новые смартфоны не появились в продаже, многие продавцы начинают оформлять предзаказ. Уже сейчас возможно встать в очередь на приобретение заветного гаджета в магазинах DVsota и Itech. "Мегафон" запускает кампанию предзаказов 17 сентября, а в магазинах ReStore, сети "Связной", а также в интернет-магазине "Билайн" предзаказ начнется 18 сентября.

Однако не все магазины и компании уже сейчас готовы озвучить, когда можно встать в очередь за новыми "яблоками" в их точках продаж. Так на момент публикации компании DNS и "МТС" не располагали информацией о дате начала предзаказа.

Презентация новых телефонов Apple Фото: REUTERS

Презентация новых телефонов AppleФото: REUTERS

СТАРТ ПРОДАЖ

Продажи новых телефонов Apple начнутся во Владивостоке уже 20 сентября в магазинах Itech. Кстати, в этой же компании есть эксклюзивное предложение. Заплати на 15 тысяч больше и стань счастливым обладателем нового Iphone 11 Pro или Iphone 11 Pro Max раньше, чем все остальные на два дня! Впрочем, два дня разницы - не такой уж большой срок, тем более, если учесть, что у официального реселлера - компании ReStore - продажи начнутся также 20 сентября.

В компании DVsota рассказали, что продавать новые телефоны они будут ориентировочно через 2-3 недели, то есть ожидать поступления товара следует примерно с 25 сентября по 2 августа.

Остальные компании, занимающиеся продажами мобильных телефонов, на момент публикации статьи не заявляли о старте продаж новой техники от компании Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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