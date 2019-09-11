«Калина Молл» - визитная карточка шопинга Дальнего Востока

На южном побережье живописной бухты Золотой Рог весной этого года открылся торгово-выставочный центр «Калина Молл», который сразу же завоевал популярность среди жителей и гостей Владивостока. Масштабы ТВК беспрецедентны для Дальнего Востока - на 108 тысячах квадратных метров можно найти больше, чем все.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Идея построить торговый центр в Первомайском районе Владивостока родилась еще в 2012 году. В планах было возвести ТЦ площадью 40 тысяч квадратных метров с максимальным количеством торговых площадей, небольшой зоной развлечений и кинотеатром. Однако тогда инициатор строительства Валерий Финтисов со своей командой еще не подозревали, какие масштабы приобретет проект.

- Мы поездили по миру, посмотрели, почувствовали, что Владивосток будет столицей Дальнего Востока, поплакали над четырьмя миллионами, которые затратили на разработку проекта, и положили проект под сукно. Учитывая особенности Первомайского района и другие перспективы города, мы решили построить торговый центр на 80-100 тысяч квадратных метров с большой зоной отдыха, - рассказал Валерий Финтисов, генеральный директор ООО «Артаяр».

За разработку проекта с удовольствием взялись специалисты комплексного бюро проектирования «Перспектива». После прохождения всех экспертиз, 10 февраля 2016 года, было получено разрешение на строительство. Параллельно с этим экспертная команда CBRE Group помогала в поиске первых арендаторов. Именно требования известнейших брендов легли в основу адаптированной версии проекта «Калина Молл».

- Например, для федеральной сети «Киномакс» было предусмотрено шесть кинозалов. Однако этого оказалось недостаточно - оператору нужно было больше, чтобы фильмы показывали каждые 15 минут. Мы снова пересмотрели проект, прошли все необходимые экспертизы, и сейчас в «Калине Молл» восемь кинозалов, один из которых - IMAX Sapphire с мощной аудиосистемой и удобными креслами премиум-класса, - продолжил Валерий Финтисов.

ЗВЕЗДНЫЕ БРЕНДЫ

Выбор партнеров в пользу «Калины Молл» не случаен. У брендов высокие требования к качеству помещений, инфраструктуры и безопасности. Выполняя условия партнеров, «Калина Молл» только выигрывала - эксклюзивно в ТВК и впервые во Владивостоке представлены ZARAHOME, H&MHOME, Marks&Spencer, MassimoDutti, Bershka, Henderson, Stradivarius, Pull&Bear.

- Я и моя группа много путешествовали и выбрали пул брендов, которые подошли бы для нас и для Владивостока. На первом этапе переговоры с ними вела CBRE Group, которая с удовольствием взялась за работу, понимая масштабы проекта. Затем подключилась вся наша коммерческая служба и с каждым брендом скрупулезно обговаривала все условия, - добавил генеральный директор ООО «Артаяр».

Теперь быть представленными в «Калине Молл» - цель многих брендов даже класса А. Вскоре большая семья ТВК пополнится еще двумя брендами, которых сейчас нет на Дальнем Востоке. Какими - пока строжайшая тайна - таковы требования партнеров.

Немаловажно, что 30 процентов площади «Калины Молл» отданы под развлечения. Кроме кинотеатра «Киномакс», в ТВК представлены самые интересные концепции: веревочный парк, развивающие центры, комнаты с интеллектуальными испытаниями. Большую площадь занимает зона фуд-корта, где можно пообедать на любой вкус и кошелек, любуясь изумительным видом на бухту Золотой Рог под мелодичную музыку из «поющего» фонтана.

Вишенка на торте - режим работы «Калины Молл». На сегодня это единственный объект формата lifestyle, который работает до 22:00, а рестораны и кинотеатр до 02:00.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО

К реализации проекта «Калина Молл» было приковано самое пристальное внимание не только общественности, но и игроков строительного рынка. Над возведением ТВК трудились сотни человек и самые передовые компании отрасли. С бетоном работали специалисты «Монолитстроя», с металлом - «Оптио-Строй», инженерные решения искал «Сибинжиниринг», который работал над возведением Приморского океанариума и занимался реконструкцией цирка.

В итоге на возведение ТВК ушло три года - довольно небольшой срок для строительства объекта, которому на Дальнем Востоке аналогов пока нет. Но первопроходцам в отрасли априори приходится сталкиваться с трудностями.

- Мы думали закончить строительство немного раньше, но нам пришлось собирать отделочников со всей страны, - признался Валерий Финтисов. - Хороших специалистов в достаточном количестве во Владивостоке нет. Мы приглашали отделочников из Новосибирска, Москвы, Украины, Таджикистана - более 500 человек одновременно работали на объекте.

Дело в том, что руководство «Калины Молл» не захотело идти по наиболее дешевому и, в общем-то, стандартному пути и провести внутреннюю отделку керамогранитом из сопредельной страны. Внимательные посетители ТВК могли заметить в полу вкрапления ракушек. Открываем секрет: нет, это не искусственно созданный рисунок - это настоящий юрский мрамор, которому примерно 140 миллионов лет. Привезен камень из единственного в мире рудника под Мюнхеном. С таким материалом опыт работы имеют немногие из специалистов отрасли.

СТИЛЬ И УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Теплый камень с миллионной историей в сочетании со стильной и простой итальянской мебелью, искусственной польской зеленью и приятным освещением придают огромной «Калине Молл» легкость и воздушность, не лишая уюта. Прозрачный потолок и большое расстояние между колоннами создают дополнительное пространство, которого так не хватает в тесных офисах и на плотно застроенных городских улицах.

- Нам удалось увеличить расстояния между колоннами с 12 до 16 метров с помощью кессонных перекрытий. Это итальянская технология, она применена на Дальнем Востоке в подобном масштабе впервые. Благодаря такому решению нам удалось расширить пространство и сделать так, чтобы вся парковка просматривалась. Теперь с самого заезда видно свободное место - паркинг снабдили световой (красный/зеленый) навигацией, - рассказал Валерий Финтисов.

Аккуратно выглядит здание и снаружи. Стоит отдать должное проектировщикам, которые удачно использовали рельеф местности - на каждый этаж «Калины Молл» можно зайти с земли, даже на парковку.

СЕКРЕТЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечению пожарной безопасности руководство «Калины Молл» уделило самое пристальное внимание. В этом вопросе идти по самому простому пути - значит выполнить работу спустя рукава. «Калина Молл» выбрала иную стратегию.

- Мы применили современную адресную систему пожарной сигнализации. Каждый пожарный извещатель - а у нас их несколько тысяч - имеет свой собственный адрес и отправляет на собственный пожарный пост здания точное место срабатывания. Система определяет не только помещение, но и конкретное место. Оборудование дорогое, но мы после определенных событий пошли на это. Дежурный диспетчер в процессе мониторинга видит в режиме онлайн состояние каждого пожарного извещателя, - поделился Валерий Финтисов.

Все системы жизнеобеспечения «Калины Молл» находятся на крыше ТВК. На ней жесткий утеплитель Pir, который не накапливает влагу, не горит и не превращается в труху после долгого использования.

Питается электроэнергией «Калина Молл» сразу от двух подстанций. На такое довольно затратное дело пришлось пойти, чтобы возможные аварии не останавливали работу ТВК. При худшем раскладе жизнедеятельность «Калины Молл» будут поддерживать два генератора мощностью в один мегаватт. Даже если половина Владивостока будет сидеть без света, в здании продолжат работать лифты и эскалаторы, играть музыка и приветливо светиться витрины.

ПЕРСПЕКТИВА

Запускалась «Калина Молл» в два приема: техническое открытие и grand open. Ажиотаж был сумасшедший, такое ощущение, что посмотреть на новый ТВК приехал весь Владивосток.

- На техническое открытие приехали президенты и вице-президенты мировых брендов, которые представлены в «Калине Молл», и они не ожидали такого. Они увидели, какое количество людей приехали в ТВК и удивились: «Не думали, что будет так много посетителей», - рассказал Валерий Финтисов.

«Калина Молл» на своем примере показала: жители Дальнего Востока достойны хорошего шопинга, качественного сервиса и крутого досуга. За полгода работы ТВК продемонстрировал впечатляющий успех: торговые площади заполнены на 100 процентов, а число посетителей перевалило за три миллиона человек. «Калина Молл» по праву считается самым большим торгово-развлекательным центром Дальнего Востока. И это еще не предел.

- Сейчас мы реконструируем здание бывшего общежития для рабочих, где 1,5 этажа будут отданы под фитнес-клуб с щадящими ценами. На остальных этажах откроется «дом мебели», где свою продукцию выставят в основном дальневосточные производители, - поделился владелец ТВК «Калина Молл».

А с увеличением туристического потока в высоту может вырасти и сама «Калина Молл». В перспективе - надстроить над торговым центром гостиницу. Эскизный проект вскоре будет готов.

«Калина Молл» продолжит радовать своих гостей разными акциями и событиями. В планах реализовать образовательные проекты для взрослых - лектории и тренинги, посвященные разным темам - от приобщения к здоровому образу жизни до реабилитации после травм. Для самых маленьких посетителей «Калины Молл» будут организованы мастер-классы от партнеров.

- Калина Молл» - это центр семейного отдыха для жителей и гостей Владивостока. Считаем, что мы - визитная карточка дальневосточной столицы, и мы будем поддерживать этот статус, каких бы денег нам это ни стоило, - подчеркнул Валерий Финтисов.