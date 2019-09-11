Поесть на халяву: ежегодная ярмарка продуктов приморских производителей проходит во Владивостоке

Выставка «Приморские продукты питания» проходит на центральной площади во Владивостоке 11-12 сентября. Более 65 местных компаний представили свою сельскохозяйственную продукцию. У многих шатров можно было не только купить товар, но и продегустировать его. Так, гости ярмарки решили на халяву и пообедать, и поужинать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Каждый год приморские производители выставляют свою продукцию: колбасные изделия, молочные, морепродукты, выпечку и многое-многое другое, вплоть до зубной пасты. Часть съестной продукции можно было дегустировать. Как правило, предлагали попробовать сыр, колбаски, ряженку, кефир и мясо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731416" frameborder="0"></iframe> Вся продукция только приморских производителей.Анастасия ДОРОЖНЯК

Только вот для некоторых дегустация означала: прийти и на халяву вкусно покушать. Из-за этого продавцам-консультантам даже приходилось призывать граждан к порядку. Просить брать все-таки по одному кусочку, чтобы хватило всем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731414" frameborder="0"></iframe> Прямо в центре города жарили колбаски на гриле.Анастасия ДОРОЖНЯК

Другие и вовсе умудрялись «дегустировать» продукты, которые для этого не предназначалось. Например, ягодку ухватить, пока продавцы не видят.

Широкий ассортимент ягод выставили на ярмаркеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Одна из гостей ярмарки эмоционально высказала, что стоимость многих продуктов была завышенной. Особенно если соотносить ее с другими продуктовыми рынками.

- А цены-то конские! На Спортивной гораздо меньше, - говорит женщина.

В программе выставки были танцы, пляски и шествие парада караваев. Самое большое из них хлебобулочное изделие, весом 5 килограммов, назывался «Порто-Франко». Его выпекала команда из 4 пекарей от «Владхлеба».

Каравай "Порто-Франко" весит 5 килограммовФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- К выставке готовились основательно, как впрочем, и каждый год, - рассказывает ведущий технолог компании «Владхлеб» Тарута Ольга. – Тема нашего изделия звучит как «Старый Владивосток». Мы на каравае изобразили стелу, которая находится на въезде в город. Булки символизируют камешки. А морские ракушки сделаны по типу тех, что водятся у нас в Японском море. Каравай и булочки сделаны из дрожжевого теста.

Праздник украсил центральную площадь в 23 раз.

Прозрачный улей стоит на главной площади ВладивостокаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК