2019-09-11T10:56:10+03:00
Общество

Поесть на халяву: ежегодная ярмарка продуктов приморских производителей проходит во Владивостоке

На выставке 10-11 сентября можно не только покупать товар, но и дегустировать его
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Праздник прошел на центральной площади в 23 разПраздник прошел на центральной площади в 23 разФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Выставка «Приморские продукты питания» проходит на центральной площади во Владивостоке 11-12 сентября. Более 65 местных компаний представили свою сельскохозяйственную продукцию. У многих шатров можно было не только купить товар, но и продегустировать его. Так, гости ярмарки решили на халяву и пообедать, и поужинать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Каждый год приморские производители выставляют свою продукцию: колбасные изделия, молочные, морепродукты, выпечку и многое-многое другое, вплоть до зубной пасты. Часть съестной продукции можно было дегустировать. Как правило, предлагали попробовать сыр, колбаски, ряженку, кефир и мясо.

Вся продукция только приморских производителей.Анастасия ДОРОЖНЯК

Только вот для некоторых дегустация означала: прийти и на халяву вкусно покушать. Из-за этого продавцам-консультантам даже приходилось призывать граждан к порядку. Просить брать все-таки по одному кусочку, чтобы хватило всем.

Прямо в центре города жарили колбаски на гриле.Анастасия ДОРОЖНЯК

Другие и вовсе умудрялись «дегустировать» продукты, которые для этого не предназначалось. Например, ягодку ухватить, пока продавцы не видят.

Широкий ассортимент ягод выставили на ярмарке Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Широкий ассортимент ягод выставили на ярмаркеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Одна из гостей ярмарки эмоционально высказала, что стоимость многих продуктов была завышенной. Особенно если соотносить ее с другими продуктовыми рынками.

- А цены-то конские! На Спортивной гораздо меньше, - говорит женщина.

В программе выставки были танцы, пляски и шествие парада караваев. Самое большое из них хлебобулочное изделие, весом 5 килограммов, назывался «Порто-Франко». Его выпекала команда из 4 пекарей от «Владхлеба».

Каравай "Порто-Франко" весит 5 килограммов Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Каравай "Порто-Франко" весит 5 килограммовФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- К выставке готовились основательно, как впрочем, и каждый год, - рассказывает ведущий технолог компании «Владхлеб» Тарута Ольга. – Тема нашего изделия звучит как «Старый Владивосток». Мы на каравае изобразили стелу, которая находится на въезде в город. Булки символизируют камешки. А морские ракушки сделаны по типу тех, что водятся у нас в Японском море. Каравай и булочки сделаны из дрожжевого теста.

Праздник украсил центральную площадь в 23 раз.

Прозрачный улей стоит на главной площади Владивостока Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Прозрачный улей стоит на главной площади ВладивостокаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

А еще на ярмарке можно с козами сфотографироваться Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

А еще на ярмарке можно с козами сфотографироватьсяФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ИСТОЧНИК KP.RU

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