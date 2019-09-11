Короны «предпочитают» блондинок: длинноногая красотка из Находки представит Беларусь на конкурсе «Мисс Земля - 2019»
Ноги от ушей, белокурые волосы, ослепительная улыбка. Красивая блондинка явно выделяется на фоне остальных участниц конкурса «Мисс Земля -2019». Всего на мероприятие приедут красавицы из 46 стран мира, среди которых: Россия, США, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Япония, Италия, Кения, Франция и Армения.
24-летняя модель с ангельской внешностью представит Беларусь. Девушку зовут Алиса Маненок. Мало, кто знает, но свою карьеру она начинала еще в Приморье. На региональном конкурсе красоты 2013 года она одержала победу и получили желанную корону. К слову на счету у девушки достаточно наград. Алиса унесла титулы World Beauty Queen 2018 в Южной Корее, стала «Первой вице-мисс Татарстана – 2015», а в 2016 года представляла Россию на конкурсе «Miss International», где вошла в топ-15. Алису, кстати, называют самой красивой волейболисткой России.
Теперь красавица вышла на другой уровень. Впервые она будет представлять Беларусь. Об этом она сообщила всем подписчикам на своей странице в соцести.
- Друзья, наконец-то я могу официально анонсировать свое участие в величайшем конкурсе «Мисс Земля» 2019! И представлять я буду Беларусь! Для тех, у кого возникли некоторые вопросы, поясняю: мой отец - белорус, как в документах, так и в душе, бОльшая часть моей семьи проживает в этой прекрасной стране, и любовь моя к ней безгранична. Поэтому я безумно горда (как и мой отец), что в этот раз я буду выходить под красно-зеленым флагом и представлять мою историческую родину - Беларусь! – написала Алиса.
Под постом тут же появились десятки комментариев. Все подписчики поздравляют красавицу с участием в новом проекте и желают ей успехов.
- Молодец! Скоро будешь «Мисс вселенная».
- Белорусы опять взяли у нас самое крутое, что было.
- Теперь с тебя не только икра, но и картошка.
Без шуток, конечно, не обошлось.
А теперь о главном призе конкурса. Черный бриллиант, гранат, жемчуг, рубин – корона усыпана изумительными драгоценностями. Красавицам есть, за что побороться.
Королевой красоты 2013-го в Приморье стала Алиса Маненок.Игорь НОВИКОВ, Сергей СТАНЧИК
ИСТОЧНИК KP.RU