2019-09-11T09:55:04+03:00
Общество

Короны «предпочитают» блондинок: длинноногая красотка из Находки представит Беларусь на конкурсе «Мисс Земля - 2019»

Девушка променяла Приморский край на другое государство, Россию представит другая модель [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Девушка из Приморья будет бороться за новый титул. Фото: со страницы героини публикации.Девушка из Приморья будет бороться за новый титул. Фото: со страницы героини публикации.
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Ноги от ушей, белокурые волосы, ослепительная улыбка. Красивая блондинка явно выделяется на фоне остальных участниц конкурса «Мисс Земля -2019». Всего на мероприятие приедут красавицы из 46 стран мира, среди которых: Россия, США, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Япония, Италия, Кения, Франция и Армения.

24-летняя модель с ангельской внешностью представит Беларусь. Девушку зовут Алиса Маненок. Мало, кто знает, но свою карьеру она начинала еще в Приморье. На региональном конкурсе красоты 2013 года она одержала победу и получили желанную корону. К слову на счету у девушки достаточно наград. Алиса унесла титулы World Beauty Queen 2018 в Южной Корее, стала «Первой вице-мисс Татарстана – 2015», а в 2016 года представляла Россию на конкурсе «Miss International», где вошла в топ-15. Алису, кстати, называют самой красивой волейболисткой России.

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Многочисленные подписчики уже поздравили Алису.
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Друзья, наконец-то я могу официально анонсировать своё участие в величайшем конкурсе Мисс Земля 2019!
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Теперь красавица вышла на другой уровень. Впервые она будет представлять Беларусь. Об этом она сообщила всем подписчикам на своей странице в соцести.

- Друзья, наконец-то я могу официально анонсировать свое участие в величайшем конкурсе «Мисс Земля» 2019! И представлять я буду Беларусь! Для тех, у кого возникли некоторые вопросы, поясняю: мой отец - белорус, как в документах, так и в душе, бОльшая часть моей семьи проживает в этой прекрасной стране, и любовь моя к ней безгранична. Поэтому я безумно горда (как и мой отец), что в этот раз я буду выходить под красно-зеленым флагом и представлять мою историческую родину - Беларусь! – написала Алиса.

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Если вы спросите, что в своей внешности я люблю больше всего, я отвечу - волосы и ноги
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Под постом тут же появились десятки комментариев. Все подписчики поздравляют красавицу с участием в новом проекте и желают ей успехов.

- Молодец! Скоро будешь «Мисс вселенная».

- Белорусы опять взяли у нас самое крутое, что было.

- Теперь с тебя не только икра, но и картошка.

Без шуток, конечно, не обошлось.

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Длинноногая красотка начинала карьеру с конкурса красоты в Приморье. Photo: @kammerer_max
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А теперь о главном призе конкурса. Черный бриллиант, гранат, жемчуг, рубин – корона усыпана изумительными драгоценностями. Красавицам есть, за что побороться.

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Поиграли со светом с @fotomarat_kzn Loc: @vidimdom_2floor
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Королевой красоты 2013-го в Приморье стала Алиса Маненок.Игорь НОВИКОВ, Сергей СТАНЧИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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