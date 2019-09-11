Тихоокеанский медицинский конгресс приглашает врачей на конкурс молодых ученых во Владивосток

18 сентября во Владивостоке пройдет Тихоокеанский медицинский конгресс. В этом году дальневосточная столица будет принимать у себя специалистов в 16-й раз. Участниками масштабного события станут порядка четырех тысяч врачей, в Приморье приедут представители стран АТР – Китая, Кореи и Японии, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

Цель конгресса – создать площадку для того, чтобы у специалистов появилась возможность повысить свою квалификацию. В процессе конструктивного диалога врачи смогут обменяться опытом и узнать много нового от коллег. Помогут в этом практикующие врачи и эксперты в области медицины. Участников ждут: больше 30 симпозиумов, свыше 10 школ практикующих врачей, мастер-классы, лекции, тренинги и пленарное заседание.

- Сейчас в рамках конгресса на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета и на площадках ведущих медицинских учреждений проходят обучающие семинары, форумы, мастер-классы,- рассказал Валентин Шуматов, ректор главного медицинского вуза Приморья.

На конгрессе будут присутствовать и ведущие кардиологи, хирурги, психиатры, неонатологи и анестезиологи-реаниматологи со всего Дальнего Востока. Более того, в мероприятии примут участие специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий.

18 числа пройдет конкурс молодых ученых. Результаты станут известны в этот же день. Церемония награждения состоится на пленарном заседании.