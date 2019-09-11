2019-09-11T13:06:05+03:00
Общество

Будто вышли из моря, больше человека раз в восемь: гигантские черепахи, киты и раки теперь «плавают» на стенах во Владивостоке

Художники расписывают лучшую видовую площадку города (ФОТО)
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Черепаха будет изображена в аквариумеЧерепаха будет изображена в аквариумеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Художники расписывают стены видовой площадки на крыше гостиницы «Амурский залив». За несколько суток из-под рук мастеров «родились» черепаха-гигант, часть морского рака и кит. Чтобы никто не испортил творчество оформителей, руководство закрыло проход к облюбованному приморцами месту для отдыха, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Расписать стены в морской тематике предложило руководство гостиницы. А над концепцией и деталями арт-объектов раздумывали уже сами художники.

Рисунок продержится свыше двух лет Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Рисунок продержится свыше двух летФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Вскоре они планируют «посадить» изображенных животных в аквариум.

- Вообще идея такая: сделать импровизируемый аквариум. В конечном итоге обрисуем каркас для морских животных. В целом задумка не новая, но для города интересно, - рассказал Мотофанов Сергей, один из мастеров.

Сергей Мотофанов работает над изображением черепахи Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сергей Мотофанов работает над изображением черепахиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На местных стенах вандалы частенько любят побаловаться баллончиками с краской. Однако киту, черепахе и раку бояться нечего – руководство закрыло арт-объекты на замок - чтобы никто ничего не испортил.

Продержатся рисунки долго. Краска, по словам художников, хорошая, и несколько лет простоит точно.

Здесь будет написан рак Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Здесь будет написан ракФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Мастера хотят расписать и соседние с ними стены в том же морском стиле. Но все будет зависеть от руководства гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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