Cиноптики уточнили информацию о грядущем циклоне в Приморье

С сегодняшнего дня, 12 сентября, в Приморье на северо-восток и восток края пришли первые заморозки. В ближайшие выходные дни синоптики также прогнозируют дождь на большей территории края, в том числе и во Владивостоке. Произойдет понижение температурного режима. Однако погода поменяется не из-за тропического шторма, а из-за атмосферного фронта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на порталы «Примгидромет» и «Примпогода».

В минувший понедельник на Токио и близлежащие районы обрушился супертайфун «Факсай». Удар приняла на себя городская инфраструктура. Были человеческие жертвы. Во вторник, 10 сентября, вихрь трансформировался и ушел в Тихий океан, где и ослабел. Циклон Приморью не угрожает.

Зато в ночь на субботу в крае пройдут дожди различной степени мощности из-за атмосферного фронта. Минимальная температура будет +10 градусов. На севере осадки будут идти дольше, чем на юге. Поэтому, воздух в южной половине уже днем начнет прогреваться.

В воскресенье над Приморьем будет царить антициклон. Ночью будет прохладно – температура понизится на 1-4 градуса, но днем столбики термометров снова поднимутся. Причем до летних значений.

Во Владивостоке синоптики обещают благоприятную для отдыха на выходных погоду.

- Лишь в первой половине дня в субботу возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха +15…+17 градусов. Днём преимущественно без осадков, +22…+24 градуса. Воскресная ночь в городе, при отсутствии облаков, станет немного прохладнее, +13...+15 °С. День ожидается погожим, +22…+24 °С, - пишет портал «Примгидромет».

Внезапное похолодание наступило на северо-востоке и востоке края 12 сентября. Ранние заморозки, вероятно, нанесут непоправимый урон сельскохозяйственной деятельности. Заморозка живых тканей останавливает развитие растений, а то и вовсе вызывает их частичную или полную гибель.