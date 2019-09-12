Спасающий жизни: доктор из Приморья стал лауреатом престижной национальной премии

Приморский доктор стал лауреатом национальной премии «Репродуктивное завтра России». Сергей Фиголь признан лучшим в номинации «Спасающий жизни». Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

Сергей Фиголь занимает пост заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Приморья с самого его основания. Пациентами здесь становятся малыши с низкой и экстремально низкой массой тела.

- Мы очень гордимся тем, что среди огромного числа участников премии лучшим стал именно наш специалист, профессиональный доктор Сергей Юрьевич Фиголь, который многие годы спасет жизни маленьких пациентов, – отметила Татьяна Курлеева, главный врач КГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр».

При участии Сергея Фиголя были разработаны новые подходы в лечении новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Само отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось с 6 до 12 коек.

«Репродуктивное завтра России» - единственная в РФ премия, которая отмечает заслуги практиков в области репродуктивного здоровья. Имена лучших были названы 8 сентября в Сочи.