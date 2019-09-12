«Созвездие» дальневосточных артистов блистало на Спортивной набережной Владивостока

Традиционно дни работы каждого Восточного экономического форума насыщены не только деловой программой, но и культурными событиями. Не стал исключением и юбилейный пятый ВЭФ. Выставки, концерты, фестивали - все это было доступно не только участникам международного мероприятия, но и всем жителям и гостям Владивостока.

Задорный русский перепляс покорил публику.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Многолюдно было на Спортивной набережной краевого центра, где с 5 по 8 сентября продолжался II фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока», приуроченный к Дням мира на Тихом океане - празднику, посвященному окончанию Второй мировой войны. Свои концертные программы представили лучшие коллективы 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.

Горожане и гости Владивостока познакомились с культурой разных народов Дальнего Востока.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Горожане и многочисленные туристы тепло приняли выступления творческих коллективов Сахалинской и Амурской областей, Камчатского края, Еврейской автономии, Забайкалья, Бурятии, Магадана, Якутии, Чукотки. Не жалея ладоней, рукоплескали лучшим коллективам Приморского края. Перед публикой «концертного зала» под открытым небом выступили заслуженный коллектив Приморского края, народный ансамбль танца «Вихрь», заслуженный коллектив, образцовый музыкальный проект «Признание», заслуженный коллектив, образцовый ансамбль танца «Плясунья», образцовый ансамбль танца «Паруса детства». Свои номера представили Приморский краевой колледж искусств и Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота.

Участники фестиваля получили благодарственные письма Приморского краевого центра народной культуры.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Организатором фестиваля народного творчества выступил Приморский краевой центр народной культуры при поддержке краевого департамента культуры.

В программе было немало ярких и даже немного экзотических номеров.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Вокалисты сорвали бурю аплодисментов.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Под зажигательные выступления на сцене ноги сами шли в пляс и у некоторых зрителей.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ