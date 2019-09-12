На берегу бухты Патрокл прошел практикум по раздельному сбору мусора

Более 300 добровольцев собрали 450 мешков различного мусора на пляже бухты Патрокл во Владивостоке. Экомарафон «Чистые берега Дальнего Востока», организованный в рамках общероссийской акции «Вода России», стартовал накануне открытия пятого Восточного экономического форума. Начало акции положили министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года, за это время она объединила более пяти миллионов человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов.

- Забота о притягательной природе Дальнего Востока и сохранение его водоемов - случай, когда интересы каждого человека и государства совпадают. Важно, что на помощь природе мы пришли после сильнейшей непогоды в Приморье. Выражаю свою личную благодарность каждому участнику. Убежден, лишь совместными усилиями мы сохраним чистоту и красоту наших рек, озер и морей для будущих поколений. Сегодня все мы - помощники национального проекта «Экология», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

После акции во Владивостоке мероприятия по очистке берегов водоемов прошли и на других территориях Приморья, а также в Забайкальском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). В большой уборке приняли участие более 50 тысяч добровольцев.

Мусор - в дело

Приморский край готовится к переходу с 2020 года на новую систему обращения с отходами, и внедрение раздельного сбора мусора - неотъемлемая часть этого процесса. Поэтому в бухте Патрокл прошло своего рода практическое занятие: пластиковые бутылки собирали в один мешок, стеклотару - в другой, остатки от пикников - в третий. Навык у волонтеров оказался не очень чтобы блестящий. Но это вопрос времени и подготовки инфраструктуры, которая пока не готова к приему рассортированного мусора, а главное - изменения сознания людей.

- Надо признать, что сегодня не хватает мощностей. Задача наша - сформировать эту инфраструктуру, чем мы и заняты. Когда мы ее сформируем, тогда уже можно будет с людей спрашивать за раздельный сбор мусора. Если я привык разделять мусор, то и мои дети и внуки также будут его разделять. Вот это действительно важно, а инфраструктура догонит эту реформу, она никуда не денется. И то, что мы сегодня видим в бухте Патрокл, это, по большому счету, практика для детей, которые прошли экологические уроки, - заявил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля мусора, направленного на утилизацию, будет составлять 13 процентов, а объем переработки должен достичь 60 процентов.

- Мы приучаем население бережно относиться к нашей природе. Соответственно все отходы, которые приносят люди, а это пластик, бумага, стекло, алюминиевая банка, все эти отходы поступят на производство и будут отсортированы, подготовлены для дальнейшей глубокой переработки, - заверил и. о. первого заместителя КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Кстати, результаты опроса, проведенного в Приморье, показали, что жители края готовы самостоятельно сортировать мусор в своем доме, если для этого будут установлены специальные контейнеры. И многие горожане подтвердили свои намерения участием в экологических акциях, прошедших во Владивостоке.

- Одна из задач органов власти, регионального оператора по обращению с отходами - повышение общей культуры в сфере обращения с коммунальным мусором. И без активной позиции самих жителей, их готовности перейти на современную схему работать по ней будет практически невозможно, - уверена врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

«Чистая вода»

В Приморье с апреля по октябрь проходит акция «Вода России». Берега акваторий очищают от бытового мусора и древесного хлама. Мероприятия организованы в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы и проводятся во всех муниципалитетах края. Задействованы более тысячи волонтеров по всему региону. Они приводят в порядок муниципальные пляжи, берега рек и водоемов в парках.

- В крае реализуется большой комплекс природоохранных мероприятий, однако каждый из нас должен вносить свой вклад в охрану наших природных богатств, учить этому своих детей и быть самим примером для них, показывая уважение к экологии, - считает Елена Пархоменко. - Мы уже провели почти 60 акций, в ходе которых более 1,5 тысячи человек очистили почти 50 километров береговой полосы.

Так, в августе участники акции «Вода России» убрали прибрежную территорию бухты Мусатова в Находке. Неравнодушные приморцы собрали почти девять кубометров бытовых отходов. Ранее волонтеры очистили от мусора берег озера Ханка в поселке Камень-Рыболов и побережье бухты Ахлестышева на острове Русском, собрав порядка 20 кубометров отходов. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, с апреля этого года уже приведено в порядок более 70 километров береговой линии.

А за прошлый год в Приморском крае в ходе акции удалось очистить 146 берегов водных объектов. Общая площадь очищенных от мусора территорий составила свыше 350 тысяч квадратных метров. Было собрано свыше 131 тонны мусора. По окончании уборки многие водоемы были взяты под общественный контроль.

Очередные акции по раздельному сбору отходов будут проходить в сентябре-октябре 2019 года на территориях Дальнереченского, Спасск-Дальнего и Уссурийского городских округов. Принять в них участие приглашают всех неравнодушных жителей.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, основная цель акций - повысить экологическую культуру населения, развить навыки раздельного сбора отходов для успешной реализации на территории Приморского края национального проекта «Экология».

ООН заметила Приморье

Символично, что в этом году краевые акции поддерживают международную экологическую акцию Программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», которая проходит под патронажем Минприроды России: мероприятия начались на побережьях Приморья и завершатся на берегах Женевского озера в Швейцарии. И забота приморцев об окружающей среде не осталась незамеченной.

В конце июля Международная ассоциация озерных регионов совместно с представительством Программы ООН по окружающей среде в России направили в адрес губернатора Приморского края Олега Кожемяко благодарность за активное участие региона в международной акции «Чистые берега Евразии».

В благодарственном письме говорится о том, что в этом году в акции вместе с Приморьем приняли участие 32 региона Евразии - от озер Дальнего Востока до Женевского озера в Швейцарии, от Арктического побережья России до Иссык-Куль в Кыргызстане.

«Это мероприятие получило широкую международную поддержку и было отмечено Европейским офисом Программы ООН по окружающей среде как одно из лучших. Надеемся, что данное событие послужит началом для укрепления нашего сотрудничества во благо развития Приморского края», - сказано в обращении, направленном главе Приморья.