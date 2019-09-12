Глядя на «Мадонну делла Лоджиа», люди забывают дышать

В Приморской государственной картинной галерее жители Приморья и гости края в течение двух месяцев могут увидеть подлинник картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания флорентийской галереи Уффици. Это уникальное событие в культурной жизни региона приурочено к V Восточному экономическому форуму, в котором впервые приняла участие делегация Италии. Первый советник посольства этой страны в России Вальтер Ферраре отметил:

- Италия никогда прежде не отправляла свои шедевры так далеко. И, надеюсь, это только начало большого совместного пути.

Завораживающий образ

Первыми «Мадонну» в Приморье увидели участники ВЭФ-2019. Картина экспонировалась на стенде Сбербанка России, который выступил генеральным партнером культурного проекта двух стран. И шедевр произвел ошеломляющее впечатление на зрителей.

- Мы просто переставали дышать рядом с «Мадонной делла Лоджиа», - говорили участники форума, посетившие экспозицию.

По словам директора галереи Уффици Айке Шмидта, сопровождающего «Мадонну» во Владивостоке, в коллекции всемирно известного художественного музея числится более 20 произведений Боттичелли. Лично для него большое счастье - возможность каждый день видеть знаменитые картины «Рождение Венеры», «Весна» и, конечно, «Мадонна делла Лоджиа»:

- Это - одна из ранних работ Боттичелли. И это самый эмоциональный и интимный тип изображения Богородицы из всех существующих. В русской иконописи самым ярким примером такого рода является знаменитая «Владимирская Богоматерь».

Господин Шмидт считает символичным то, что экспозиция шедевра из собрания галереи Уффици стала центральным событием культурной программы Восточного экономического форума:

- Семья Медичи, которая являлась патроном Сандро Боттичелли, занималась торговлей, банковской деятельностью. Для этой семьи художник выполнил свои самые знаменитые и крупные заказы. Я хочу сказать, что поддержка культуры со стороны бизнеса имеет исторические корни.

Наполеоновские планы

До настоящего времени экспонаты из флорентийской галереи никогда не совершали столь дальних «гастролей». Единичные выставки произведений мировой культуры из собрания итальянского музея прошли у соседей по Европе - в Германии и Франции. Что послужило мотивом для организации экспозиции во Владивостоке? На этот вопрос ответил Айке Шмидт:

- Когда мне поступило предложение об этом проекте, первым делом я нашел точку, обозначающую Владивосток на карте мира. Я здесь никогда раньше не был и стал искать информацию в Интернете. В результате пришел к выводу, что это активно развивающийся город. И я подумал, что, возможно, нам удастся сделать то, с чем не справился Наполеон Бонапарт, который хотел военными силами объединить Восток с Европой. Гораздо эффективнее наладить мосты с помощью искусства. Владивосток представляется мне дверью в Азиатско-Тихоокеанский регион и в будущее всей планеты. И еще, я думаю, что со временем мы с гордостью скажем, что галерея Уффици стала первопроходцем в том, чтобы познакомить Восточную часть мира с европейским искусством. И эта экспозиция в Приморском крае войдет в историю флорентийского художественного музея.

Для того, чтобы «Мадонна делла Лоджиа» засияла в Приморской государственной картинной галерее, была проделана колоссальная работа. Достаточно сказать, что подготовка к экспозиции шедевра продолжалась около двух лет. Сначала картину обследовали специалисты, которые вынесли вердикт о том, что полотно находится в таком состоянии, что сможет без ущерба для его сохранности выдержать столь далекое путешествие.

Оставим «за кадром» усилия профессионалов в сфере логистики и безопасности. Но непростительно не упомянуть о том, как тщательно подготовилась Приморская галерея к приему бесценного экспоната. Это оценил Айке Шмидт, отметив, что кураторы выставки прекрасно подготовили экспозицию, сопроводив картину текстами и вписав ее в контекст, соответствующей духу Медичи. Кстати, также было отмечено, что оформление парадного зала галереи во Владивостоке выдержано в стиле, традиционном для музея Уффици.

- Столь замечательное начало сотрудничества должно иметь продолжение, - уверена директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко. - Ведь вся Флоренция - это огромный музей. И мы будем работать для того, чтобы подобные проекты вновь осуществлялись во Владивостоке.

Прикоснуться к вечному

Бытует мнение о том, что для любого музейщика первостепенную важность имеет сохранность произведения искусства. И, безусловно, приняты все возможные меры безопасности, чтобы «Мадонне» не был причинен даже минимальный ущерб. Однако, если закрыть картину в специально оборудованном бункере, спрятать его от глаз публики, чтобы исключить малейший риск повреждения полотна, - для кого тогда будет ценен шедевр?

- Только прямое общение с подлинником дает уникальные ощущения, пробуждает эмоции, - уверена Алена Даценко. Искусство живет, если оно доступно. Ни изображения в Интернете, ни книжные иллюстрации не способны вызвать высокие чувства. Художники создают свои произведения для людей.

Будет непростительной ошибкой упустить уникальную возможность прикоснуться к великому искусству. Об этом сказала врио вице-губернатора Приморского края Наталья Бондаренко, выражая благодарность от имени администрации Приморского края и губернатора Олега Кожемяко за то доверие, которое оказано региону итальянской стороной:

- Я надеюсь, что эту выставку увидят максимально большое число приморцев и их детей. Многие могут только мечтать о посещении галереи Уффици. А благодаря проекту все жители края имеют шанс увидеть шедевр Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа».

Кстати, знакомство с «Мадонной» доступно и для слабовидящих и даже незрячих жителей края. Благодаря участию в проекте Сбербанка, полотно Боттичелли сопровождает тактильная копия картины.

А в это время

Параллельно с выставкой одного шедевра кисти Боттичелли в главном корпусе Приморской картинной галереи представлена экспозиция произведений итальянской школы из собственного собрания. Подлинные картины, а также живописные, графические и скульптурные копии, выполненные итальянскими художниками прибыли во Владивосток в начале 1930-х годов из Музея изящных искусств (ныне - ГМИИ им. А. С. Пушкина), Государственного Эрмитажа, Павловского дворца-музея. Несколько произведений приобретены у частных коллекционеров во Владивостоке в ХХ веке. В экспозиции оригинальные картины Якопо Пальма Младшего, Гауденцио Феррари, Джованни Паоло Панини, Леандро Бассано, Луки Джордано и др.; старинные копии работ титанов Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана Вечеллио. Эти работы - великолепные образцы живописи старых мастеров, неизменно вызывающие восхищение.

Важно!

Для детей подготовлена интерактивная программа «В мастерской у Боттичелли», разработанная в рамках выставочного проекта. Ребята в возрасте 6-10 лет узнают секреты создания живописных шедевров, познакомятся с материалами, которые для этого необходимы, и даже смогут самостоятельно подготовить краски. Кроме того, картинная галерея приглашает младших школьников к участию в мастер-классе «Итальянская мозаика». Во время занятия дети познакомятся со старинным искусством мозаики из смальты - кусочков цветного непрозрачного стекла. И, конечно, под руководством мастера создадут свои собственные мозаичные шедевры.

Адрес Приморской государственной картинной галереи: Владивосток, ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: (243) 241-06-10.