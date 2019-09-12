Владивостокские третьеклассники научились «диагностировать» инсульт

В программе прошедшего в столице Приморья V Восточного экономического форума важное место заняли вопросы здравоохранения. Впервые на полях ВЭФ 4-6 сентября действовало пространство «Здоровое общество».

- Для любой части страны вопросы здоровья являются приоритетными, но особую значимость здравоохранение имеет на территории Дальнего Востока из-за ее огромной протяженности, неравномерного расселения жителей, специфических условий жизни, сложной транспортной инфраструктуры и климато-географических особенностей, - отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова на открытии проекта.

Тем временем в обычном классе владивостокской школы № 6 была открыта своя тематическая площадка, посвященная охране здоровья. Открытый урок для третьеклассников провел главный внештатный специалист по острым нарушениям мозгового кровообращения департамента здравоохранения Дмитрий Хан. В классном мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай.

Приморский доктор с помощью волонтеров - студентов медицинского колледжа Владивостока - понятным детям языком рассказал о том, какие симптомы у бабушки или дедушки указывают на инсульт. Специалист объяснил, что нужно делать в такой ситуации. А главное - как следует организовать жизнь, чтобы избежать опасного диагноза. После урока «Комсомолка» пообщалась с Дмитрием Ханом.

УДАРим по инсульту

- Дмитрий Сукгитович, сегодняшний урок был адресован совсем еще маленьким ребятишкам. Было видно, с каким интересом школьники воспринимали новую для себя информацию, с азартом участвовали в викторине, закрепляющей полученные знания. Вы полагаете, что они смогут применить это на практике?

- Я искренне надеюсь, что этим и другим детям не придется воспользоваться диагностикой, о которой они узнали. Просто потому, что с членами их семьи такая беда не случится. Не случайно львиная доля времени открытого урока была посвящена рассказу о здоровом образе жизни. Дети очень восприимчивы, это благодарные слушатели. Я уверен, что многие из них станут инициаторами совместных с родителями и бабушками-дедушками пешеходных прогулок, что ребята станут активно убеждать курящих родственников отказаться от вредной привычки. Вообще мы сейчас делаем ставку именно на профилактику инсульта.

- Давайте напомним жителям края о диагностике «УДАР». Как человек, не имеющий медицинской подготовки, может распознать возможный инсульт?

- В большинстве случаев больной чувствует совершенно определенные симптомы. Если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт. Существует диагностика, которая позволяет с 90 % точностью определить инсульт. Это «УДАР»:

У - улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;

Д - движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;

А - артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию;

Р - решение, единственно правильное в тревожной ситуации, - немедленно звонить «03», чтобы вызвать скорую помощь. Только в условиях стационара врач имеет возможность определить, какой именно вид инсульта случился с пациентов и в соответствии с диагнозом оказать квалифицированную медицинскую помощь.

- Вы со своей командой пятый год просвещаете приморцев о первых симптомах тяжелого заболевания. Что-то изменилось в сознании людей за это время?

- Меня очень радуют произошедшие изменения. Если раньше мало кто обращал внимание на человека, лежащего на земле, сразу решив, что он пьян, то теперь чаще всего первая мысль, возникающая у прохожих, - а не инсульт ли случился. О многих таких случаях мне рассказывают на моих страничках в социальных сетях.

«Терапевтическое окно»

- Дмитрий Сукгитович, насколько для Приморья серьезна проблема инсульта?

- Проблема инсульта для нашего края, как и всей страны, - одна из серьезнейших в здравоохранении. Это заболевание, при котором поражается головной мозг, занимает второе место среди причин смертности. Уступает только инфаркту миокарда. Ежегодно в Приморском крае около шести тысяч человек заболевают инсультами, 40 процентов из них погибают в течение года. Из выживших 80 процентов становятся инвалидами, 20 процентов из которых нуждаются в постоянном уходе. Людей можно спасти, предотвратив последствия, для этого нужно уметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему получить помощь врачей в первые 4,5 часа с момента появления симптомов.

- Почему так важно уложиться в 4,5 часа?

- В это, как мы называем, терапевтическое окно врач может сделать довольно простую манипуляцию: ввести больному внутривенно специальный препарат - тромболитик, который растворяет тромб, ставший причиной ишемического инсульта. Поэтому так важно, чтобы люди знали об этом заболевании, о том, как распознать первые признаки инсульта, какие действия могут спасти человека. И не менее важна пропаганда здорового образа жизни, которая является лучшей профилактикой инсульта.

- Что может стать причиной инсульта?

- Главной причиной инсультов, как правило, служат четыре заболевания. Это гипертония, повышенный холестерин, сахарный диабет и мерцательная аритмия. Люди должны наблюдать эти состояния, следовать рекомендациям врачей и таким образом вести профилактику инсульта. Здоровый образ жизни, правильное питание, физическую активность тоже никто не отменял - это должно подразумеваться «по умолчанию».

Как это лечится?

- Как в Приморье организована помощь для пациентов с этим тяжелым диагнозом?

- В нашей стране с 2008 года этим занимаются на государственном уровне: открыто множество отделений специализированной помощи для больных с инсультами. В Приморском крае также проделана колоссальная работа в этом направлении. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы открыта сеть таких отделений. В 2019-2024 годах в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который реализуется в Приморье в составе национального проекта «Здравоохранение», организуется масштабное переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На это выделяется 625,15 миллиона рублей из федерального бюджета.

- В какие лечебные учреждения будут направлены средства?

- Новое оборудование получат Приморская краевая клиническая больница № 1, Владивостокская клиническая больница № 1, Владивостокская клиническая больница № 4, Артемовская городская больница № 1, Уссурийская центральная городская больница, городские больницы Спасска-Дальнего, Дальнереченска, Арсеньева, Дальнегорска, Находки.

- Не из каждого поселка возможно своевременно доставить пациента в специализированное отделение…

- На базе Регионального сосудистого центра мы запускаем новую методику лечения ишемического инсульта, которая называется тромбоэкстракция. То есть по современной технологии мы сможем извлекать тромб из кровеносного сосуда. Очень важно то, что при этом «золотой час» значительно раздвигает свои границы. Если сейчас мы говорим об эффективном лечении ишемического инсульта, если оно начато не позднее 4,5 часа после появления симптомов, то тромбоэкстракцию можно применять в течение шести часов. А при определенных показаниях это время может увеличиться до 20 или даже до 24 часов. Это дает шанс получить квалифицированную врачебную помощь жителям края из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, продолжится использование системы дистанционной передачи ЭКГ и телемедицинских консультаций, что позволит улучшить диагностику и качество лечения. На базе Приморской краевой клинической больницы № 1 будет создан консультативный центр кардиологического профиля с круглосуточным режимом работы для связи со специалистами края.