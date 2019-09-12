Десантник, висящий на парашюте, шокировал жителей Приморья

Инцидент случился сегодня, 12 сентября, в первой половине дня в Уссурийске. О том, что мужчина на парашюте висит на краю пятиэтажного дома по адресу Арсеньева, 21, б, затрубили сразу во всех социальных сетях. В это же время тревожное сообщение поступило в МЧС.

Парашютист висел в воздухе на высоте третьего этажа. Выбраться из ловушки самостоятельно было невозможно. Более того, чревато роковыми последствиями. Он зацепился куполом за крышу, как отмечают очевидцы, еще немного - и подцепил бы провода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731623" frameborder="0"></iframe> Десантник зацепился парашютом за пятиэтажку..

- Немедленно на место был направлен пожарный расчет с автолестницей, которые были на месте происшествия уже спустя 3 минуты. Развернув штурмовую пожарную лестницу вместе с автолестницей, в 11.15 мужчину отцепили от стропи спустили на землю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - За медицинской помощью парашютист не обращался. Подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731624" frameborder="0"></iframe> Сняли мужчину с крыши сотрудники МЧС..

Пользователи сети не умолкают. Они разделились на два лагеря: одни, разумеется, шутили, мол, на огонек к жильцам дома заглянул десантник или «учится летать орленок». Другие же, наоборот, очень переживали за десантника, потому что парашютист едва не набрел на провода. В последнем случае приморцам было не до шуток. К счастью, с мужчиной все в порядке, и его жизни сейчас ничего не угрожает.