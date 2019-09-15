2019-09-15T13:34:02+03:00
Происшествия

В районе полюса холода в Якутии пропал вертолет

На борту находятся пилот и два пассажира, уже несколько часов они не выходят на связь
Сергей БАЛАНОВ
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Вертолет EurocopterВертолет EurocopterФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Республике Саха (Якутия) пропал вертолет «Eurocopter BO-105», выполнявший полеты на территории Оймяконского района. На борту находятся пилот и два пассажира, уже несколько часов не выходит на связь, сообщили в региональном МЧС.

По информации СМИ, «Eurocopter» принадлежит компании «Нера-Антагачан», которая специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов - золота, серебра и металлов платиновой группы.

Вертолет вылетел из поселка Усть-Нера в сторону озера Аяма, которое находится в 200 километрах к западу, для перевозки ранее заготовленной рыбы. Там он благополучно приземлился, а потом взлетел и взял курс на рыболовецкую базу в устье ручья Уточан, откуда планировал вернуться в Усть-Неру.

Однако на базу вертолет не прилетел, а пилот перестал выходить на связь. При этом аварийный маяк на борту вертолета не срабатывал.

- В настоящий момент силы МЧС не задействованы в поисках вертолета, поскольку к нам сообщение о происшествии не поступало, - сообщил представитель ведомства. - Вполне возможно, что пилот столкнулся со сложными погодными условиями и принял решение приземлиться и переждать их на земле. План полета с нами не согласовывался. В настоящий момент поиски ведутся силами частных компаний.

Как уточнили корреспонденту «КП» в региональном МЧС, на поиски в сторону ручья Уточан вылетели два вертолета - «Eurocopter» со стороны озера Аяма и «Robinson» из поселка Усть-Нера. Они принадлежат другим артелям. Поиски пока не принесли результатов.

Местные жители рассказали корреспонденту «КП», что погода в этом районе переменчивая. Не зря Оймякон называют одним из полюсов холода нашей планеты. Как раз в Оймяконском районе недавно выпал снег. Кроме того путь от озера Аяма к ручью Уточан непрост, нужно огибать горы.

Подобные происшествия здесь, к сожалению, не редкость. К примеру, почти год, 29 сентября 2018 года, назад частный вертолет «Robinson» вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру и тоже пропал. Из-за сложных погодных условий летчика обнаружили с воздуха только на четвертые сутки спасательной операции. Как оказалось, он произвел аварийную посадку в районе села Сасыр, в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Как он позже объяснил, метеослужба перед началом полета подтверждала хорошую погоду на всем пути следования.

Следователи начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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