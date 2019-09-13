2019-09-13T04:34:24+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус попал в серьезное массовое ДТП в пригороде Владивостока

Авто виновника аварии загорелось, есть пострадавшие [видео]
Милана СОКОЛ
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Пассажирский автобус стал замыкающим в веренице подбитых транспортных средств. Фото: ОГИБДД УМВД России по ВладивостокуПассажирский автобус стал замыкающим в веренице подбитых транспортных средств. Фото: ОГИБДД УМВД России по Владивостоку
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Утро пятницы 13-го явно не задалось сразу у трех водителей, ставших участниками серьезного ДТП в пригороде Владивостока. В числе подбитых транспортных средств оказался и пассажирский автобус, в салоне которого находились люди. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», одна из машин загорелась после столкновения, в результате происшествия пострадали два человека.

Массовая авария произошла в районе улицы Флагманской, на отрезке дороги между поворотом в поселок Трудовое и старым КПП при въезде во Владивосток. Водитель Mitsubishi Canter по какой-то причине не справился с управлением и на всем ходу догнал Reno Duster, а также задел автобус. Удар оказался такой силы, что задняя часть кроссовера изменилась до неузнаваемости, а микрогризовик по инерции отлетел в леерное ограждение. Встреча с отбойником для авто стала фатальной – искореженная машина еще и загорелась. На место аварии в срочном порядке вызывали сотрудников экстренных служб.

Автобус с людьми стал участником серьезного ДТП в пригороде Владивостока.Обошлось без жертвМилана СОКОЛ

Замыкающим в веренице разбитых транспортных средств на трассе «Хабаровск – Владивосток» стал автобус № 102, следовавший по маршруту «Угловое – Семеновская». По словам водителя маршрутки, он пытался уйти от столкновения, но грузовик все же задел автобус по касательной. В момент происшествия в салоне находились пассажиры, к счастью никто из них не пострадал. Помощь медиков понадобилась водителю микрогрузовика и кроссовера. По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, оба автомобилиста получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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