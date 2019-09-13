День тигра 2019 во Владивостоке: программа мероприятий

День тигра в 2019 году во Владивостоке отметят в воскресенье, 29 сентября. Организаторы подготовили большую развлекательную программу. Не обойдется и без традиционного костюмированного шествия. Рассказываем, какой будет программа мероприятия.

На центральной площади Владивостока уже в 10:00 начнут работать анимационные площадки. Здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию, сделать аквагрим в тигрином стиле, а также поучаствовать в конкурсной программе. Эти площадки будут работать в течение всего праздника - до 17:00.

С 12:00 начнется театрализованное шествие. Формировать колонну из участников будут заранее, поэтому если вы хотите стать участником шествия от начала и до конца, стоит подходить к Покровскому парку заранее. Впрочем, организаторы не запрещают присоединяться к тигриной колонне по ходу ее движения к центральной площади Владивостока.

В 13:00 на центральной площади города начнется торжественная церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» при поддержке спонсоров. Вслед за этим организаторы возобновят развлекательную программу.

В 19:00 начнется самая грандиозная часть программы Дня тигра - праздничный концерт с участием приглашенных звезд - группы «СерьГа» и «Uma2Rman». Исполнители будут радовать публику своими хитами до 22:15.

Напомним, День тигра - экологический праздник, который проводится в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление обратить внимание жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты на необходимость сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.