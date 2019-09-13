2019-09-13T05:18:50+03:00
Общество

День тигра 2019 во Владивостоке: программа мероприятий

Традиционный праздник, посвященный амурскому тигру, пройдет во Владивостоке 29 сентября
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

День тигра в 2019 году во Владивостоке отметят в воскресенье, 29 сентября. Организаторы подготовили большую развлекательную программу. Не обойдется и без традиционного костюмированного шествия. Рассказываем, какой будет программа мероприятия.

На центральной площади Владивостока уже в 10:00 начнут работать анимационные площадки. Здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию, сделать аквагрим в тигрином стиле, а также поучаствовать в конкурсной программе. Эти площадки будут работать в течение всего праздника - до 17:00.

С 12:00 начнется театрализованное шествие. Формировать колонну из участников будут заранее, поэтому если вы хотите стать участником шествия от начала и до конца, стоит подходить к Покровскому парку заранее. Впрочем, организаторы не запрещают присоединяться к тигриной колонне по ходу ее движения к центральной площади Владивостока.

В 13:00 на центральной площади города начнется торжественная церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» при поддержке спонсоров. Вслед за этим организаторы возобновят развлекательную программу.

В 19:00 начнется самая грандиозная часть программы Дня тигра - праздничный концерт с участием приглашенных звезд - группы «СерьГа» и «Uma2Rman». Исполнители будут радовать публику своими хитами до 22:15.

Напомним, День тигра - экологический праздник, который проводится в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление обратить внимание жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты на необходимость сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Маленькая жительница Приморья отравилась газом из баллона, спасти девочку не удалось
Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков
Лже-банкиры в Приморье обогатились на 12 миллионов рублей
Житель Приморья облил себя бензином и поджог
Закона не боятся: приморцы мешками собирают гребешок, мидии и песчанки, выброшенные штормом
Магазин IKEA, возможно, откроется во Владивостоке
Нелегальный рыбацкий флот КНДР вынудил приморское ФСБ попросить помощи у Сахалина
«Не лечат, а калечат»: разбойники в медицинских масках избили и ограбили жильцов дома во Владивостоке
Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много
Сотрудник Россельхознадзора в Находке получал взятку свыше 300 тысяч рублей
Погода во Владивостоке на 12 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста
«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду