Феномен мировой музыки - вокалист известной южнокорейской группы BTS был замечен на улицах Владивостока

Участник южнокорейской группы BTS по имени Пак Чи Мин прилетел во Владивосток. Вместе с Он Сон У из Wanna one, 12 сентября, они посетили местный ресторанчик и прогулялись по набережной. Встретившиеся им по пути фанаты устроили истерику: визжали и плакали от счастья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Небольшая справка:

Группа BTS, также известная как Bangtan Boys или Beyond The Scene – южнокорейский бойбенд. Состоит из 7 участников. Коллектив сформировался в 2013 году. За это время ребята получили множество наград мирового уровня, среди них: «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards в 2017 году, золотые сертификации от RIAA за синглы «DNA» и «MIC Drop», номинация «Артист Года» на MAMA. Песни BTS лидируют по числу скачиваний в 70 странах, продано свыше 5 миллионов записей.

Сейчас у участников бойбенда первый настоящий отпуск в их головокружительной карьере. Многие участники разъехались в разные города и даже страны. И кто же мог знать, что вокалист группы Пак Чи Мин решит провести свой отдых в России? Вчера, 12 сентября, его заметили на улицах Владивостока. Некоторые окружающие сначала не поверили своим глазам, а после обомлели.Первый настоящий отпуск в их невероятной головокружительной карьеры.

Пак Чи Мин на фотографии - второй парень слеваФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Перед нами шли корейцы, один с сумкой Chanel, другой с Valentino, лиц видно не было. Мы, как и они, просто прогуливались по городу, разговаривали. Обсуждали, как ни парадоксально, BTS. Среди нас была их поклонница. В общем, идем мы совсем рядом с корейцами, и тут один из них поворачивается. Я хочу сказать подругам: «А чего он так на Чи Мина похож?», но прерываюсь. Доходит, что это он и есть! - рассказывает девушка по имени Арина, она живет во Владивостоке. - Понимаете, мы стояли в пяти сантиметрах. Так близко, что родинку можно было его разглядеть. Я их не слушаю, но даже у меня задрожали колени.

Надо отдать должное свидетельницам - преследовать популярного певца они не стали из уважения к личной жизни.

Может поэтому им и повезло гораздо позже случайно встретить звездную компанию второй раз. Девушки проходили мимо популярного во Владивостоке грузинского ресторанчика «Супра». От туда и вышел Чи Мин. Вместе с ним был Он Сон У (Wanna one) - его в первый раз разглядеть не удалось. Были и еще несколько человек, вероятно, гиды или менеджеры.

Только вот в это раз певцов заметили не только девушки, но и окружающие. Поднялся визг, фанатки начали истерить.

- Начался ор. Незнакомые девочки начали визжать, подбегать к ним. Происходила жесть. Вроде бы фотографироваться Чи Мин и Сон У с ними не стали. Поэтому извинились, - вспоминает Арина. - Так крики не прекращались, пока они не ушли.

Некоторые поклонницы, которые не встретили своего кумира, просто радуются тому, что смогут ходить по улицам, где находился Чи Мин.

- Я буду ходить по улицам, которым он ходил. Буду дышать воздухом, которым он дышал... спасибо! – пишет фанатка BTS из Владивостока у себя на странице.

Фанаты группы или по-другому «Арми» в социальных сетях просят уважать мембера и не беспокоить его. К примеру, не выкладывать с ним фотографии. А то больше не приедет – отшучиваются они.

- Арми из Владивостока. Если Чимин и правда у вас, то, пожалуйста, дайте ему насладиться отдыхом. Если делаете фото, то выкладывайте, после того как он уедет. Давайте уважать наших мальчиков и не беспокоить их, - гласит пост в Твиттере.

До каких пор Пак Чи Мин и Он Сон У пробудет в городе пока что неизвестно. Возможно, что их приезд как-то связан с международный кинофестивалем стран АТР Pacific Meridian во Владивостоке.