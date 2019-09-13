В Приморье подросток собрал банду мстителей, пошел разбираться с обидчиком и был убит своим же дядей

В поселке Приморский в прошлом году разворачивалась сцена из фильма про бандитов из лихих 90-х. Подросток затаил обиду на взрослого мужчину, собрал внушительную банду, которая, прихватив ружья, отправилась к дому врага и устроила беспорядочную стрельбу. Как итог – два человека погибли, один покончил с собой в СИЗО.

Причины конфликта, послужившего началом кровавой разборки, сейчас установить проблематично. Известно, что взрослый мужчина грозился побить 17-летнего парня. Подросток решил наказать обидчика и попросил своих знакомых и дядю разобраться в ситуации. Выяснять отношения с мужчиной пошли 12 человек, с собой они взяли пять ружей для пущего устрашения.

Вооруженная группа на машинах отправилась в поселок Приморский на Рабочую улицу, где жил обидчик. Добравшись до его дома, четверо мужчин из банды защитников и сам оскорбленный подросток открыли хаотичный огонь. Мстители стреляли по людям, которые стояли на крыльце, в окна и в воздух. Беспорядочные пули попали одному жителю дома в ногу и смертельно ранили 15-летнего мальчика. Во время хаотичной стрельбы погиб и сам 17-летний зачинщик разборки.

Все мстители были задержаны полицией. Баллистические экспертизы показали: подростки убиты из ружья, из которого стрелял 37-летний дядя зачинщика. Из этого же оружия ранен и житель дома. Остальные защитники, стрелявшие в воздух, ни в кого не попали.

Дядя стал фигурантом уголовного дела, ему вменялись «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Максимальные сроки по обеим статьям – до 20 лет колонии. Однако недавно он покончил с собой, находясь в следственном изоляторе, в связи с чем уголовное дело прекращено.

- Вместе с тем, двум участникам группы предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». По уголовному делу в отношении обвиняемых собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Мстителям грозит до семи лет колонии.