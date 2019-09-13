Медведь-автомобилист «прописался» в кабине брошенного советского грузовика в Приморье

Дикий гималайский медведь облюбовал кабину грузовика ГАЗ-66 в Приморье. Косолапый с огромным любопытством исследовал проржавевший каркас советской машины, не подозревая, что за ним наблюдают ученые «Земли леопарда».

Кабина старого грузовика «покоится» в национальном парке еще с прошлого века, когда на этой территории шла бурная хозяйственная деятельность. Ученые решили установить напротив кабины фотоловушку с целью выяснить: что же происходит здесь во время их отсутствия. Специалисты полагали, что необычный объект привлекает внимание лесных обитателей и не прогадали – возле металлической конструкции скрытой камере удалось запечатлеть двух медведей, амурского тигра и других любопытных животных.

Медведь-автолюбитель в кабине ГАЗ-66 попал на видео на Земле леопарда.Любопытство дикого гималайского медведя принесло ученым нацпарка Земля леопарда уникальные видеокадры. Фотоловушка запечатлела косолапого хищника, который временно прописался в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66, где отдыхает, обедает и укрывается от дождя. ПОДРОБНЕЕ: http://leopard-land.ru/news/8129

Больше всех заморским объектом интересовался гималайский медведь, который в общей сложности провел в кабине несколько часов. Косолапый досконально исследовал остов грузовика и несколько раз забирался внутрь, где обедал, укрывался от дождя и отдыхал в прохладной тени.

- Каждый дальневосточник мечтает о собственном автомобиле, и медведи, видимо, не исключение. Популярность кабины среди животных неслучайна: она ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметна зверям, которые привыкли к необычному объекту. Забытый людьми предмет может выполнять функцию меточной площадкой, где местные обитатели оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте, - сказал Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Он отметил, что в метках могут содержаться разные сообщения – от заявления хозяйских прав на территорию до информации о поиске второй половинке.