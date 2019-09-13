2019-09-13T10:33:03+03:00
Общество

Топ-менеджер DNS, укравший у компании почти 100 миллионов, сел на 8 лет

Президент компьютерного гиганта из Приморья рассказал, с каким трудом ловили мошенника
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Александр Панов на суде. Фото: Дмитрий АлексеевАлександр Панов на суде. Фото: Дмитрий Алексеев
Изменить размер текста:

Александр Панов, три года проработавший в DNS руководителем отдела рекламы и успевший за это время «отмыть» 95 миллионов рублей, до последнего верил в свою безнаказанность, вину не признавал и занимал позицию «попробуйте, докажите». Доказали. В четверг, 12 сентября, суд отправил Панова в колонию на 8 лет с штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме этого полностью был удовлетворен гражданский иск от DNS, о чем сообщил президент компании Дмитрий Алексеев.

Эта история прогремела в мае 2018 года, когда прокуратура передала дело Панова в Ленинский районный суд Владивостока. Говоря сухим языком обвинения, подсудимый осуществлял переговоры с контрагентами – фирмами, оказывающими рекламные услуги в интернете, а так же предоставляющими неисключительные права пользования программным обеспечением и музыкальными произведениями. Злоумышленник вводил в заблуждение представителей фирм о механизме осуществления расчетов за оказанные ими услуги, одновременно завышая действительную стоимость работ в глазах руководства DNS. С 2013 по 2016 год подсудимый «накопил» 95 миллионов рублей, из которых 70 легализовал путем приобретения недвижимости и автомобилей.

После огласки в СМИ сам президент компании Дмитрий Алексеев рассказал, как такое вообще возможно. Схема состояла в том, что Панов убедил ряд поставщиков услуг завышать счета, от 20% до 50%, и эту сумму переводить на счета владивостокских компаний. Ссылался на требования руководства. Естественно, это были помойки, но и с обнальшиками Панов не общался сам, а только через своего друга.

Факта хищения долго не замечали, потому что на фоне сотни миллиардов оборота сумма была не очень большая. А Панов был руководителем довольно высокого ранга – как раз тем человеком, кто оценивал эффективность расходования маркетинговых бюджетов в компании. Однако желание воспользоваться «накопленными» миллионами выдало сотрудника.

- Сейчас мы понимаем, что к нам он шел специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно. Панов настолько одурел от безнаказанности, что его вызывающее потребление нельзя было не заметить. Квартиры, машины, дорогой образ жизни резко вывалился наружу, - рассказывал год назад Алексеев.

Следствие началась в 2016 году, и хотя в общих чертах схема стал понятна сразу, до вынесения приговора прошло 3,5 года!

- Правоохранительная система у нас плохо работает с такими делами, - признается Алексеев. - Оно сложное, обвиняемый в отказе. Приходилось на каждом этапе убеждать сначала оперативников, потом СК, потом прокуратуру и в конце суд, что есть все основания и все доказано. Очень долгий процесс.

По словам Алексеева, организовавший откатную схему Александр Панов был полностью уверен в недоказуемости своего мошенничества.

- Откаты брались с подрядчиков, максимально далеких от Владивостока, с европейской части страны. Деньги переводились во Владивосток на обнальные конторы. Но и тут он подстраховался, и использовал еще одну прокладку, своего друга - Дмитрия Румянцева, который занимался отношениями с «черными банкирами». Скрупулезно, день за днем, факт за фактом мы раскрутили всю цепочку. Нашли, кто платил откаты, нашли «черных банкиров», вычислили друга-посредника. Добились, чтобы все дали показания, и каждое показание имело бы под собой материальную доказательную базу. Нашли куда Панов тратил деньги, доказали, что это были именно украденные деньги, - рассказывает Алексеев.

Президент компании считает, что если бы Панов признался и покаялся, то вполне мог бы получить условный срок. А так – приговор довольно суровый. Правда, в силу он еще не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двенадцать работников АО «Восточный Порт» поощрены благодарностями Минтранса РФ
Пятница, 13-е: четыре автомобиля дотла сгорели в Приморье
Приморец взял кредит и собрался за границу
Маленькая жительница Приморья отравилась газом из баллона, спасти девочку не удалось
Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков
Лже-банкиры в Приморье обогатились на 12 миллионов рублей
Житель Приморья облил себя бензином и поджог
Закона не боятся: приморцы мешками собирают гребешок, мидии и песчанки, выброшенные штормом
Магазин IKEA, возможно, откроется во Владивостоке
Нелегальный рыбацкий флот КНДР вынудил приморское ФСБ попросить помощи у Сахалина
«Не лечат, а калечат»: разбойники в медицинских масках избили и ограбили жильцов дома во Владивостоке
Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много
Сотрудник Россельхознадзора в Находке получал взятку свыше 300 тысяч рублей
Погода во Владивостоке на 12 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста
«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду