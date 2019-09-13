В Уссурийске на ребенка рухнула тяжелая конструкция, монтируемая ко Дню города

«Аллея парящих зонтиков» в Уссурийске, монтаж которой ко Дню города начался на центральной площади, рухнула из-за сильных порывов ветра на бабушку с ребенком. Малыша пришлось в срочном порядке госпитализировать на скорой. Корреспондент «КП»-Владивосток» попытался разобраться в сложившейся ситуации.

В преддверии Дня города – 15 сентября – в Уссурийске начался монтаж, так называемой «Аллеи парящих зонтиков». Инсталляция между фонтанами на главной площади города, должна была не только украсить предстоящий праздник, но и радовать местных жителей до конца сентября. Для оформления арт-объекта планировалось использовать около 200 ярких зонтов, которые добавили бы красок в городской пейзаж. Однако капризная приморская погода внесла свои коррективы в процесс преображения главной праздничной площадки. Во время монтажных работ в непосредственной близости к конструкции оказалась группа людей, включая бабушку и мальчика в возрасте 4-5 лет. По свидетельствам очевидцев, проход к инсталляции был перекрыт, но это не помешало группе пробраться поближе.

«Комсомолка» связалась с подрядчиком, занимающимся установкой арт-объекта на площади Уссурийска. Специалист компании дал подробные разъяснения сложившейся ситуации.

– Объект еще не был сдан, мы планировали завершить его только к вечеру, поэтому все было окружено специальным леерным ограждением. Очень жаль, что кому-то захотелось перелезть через него, ведь конструкция еще не была до конца закреплена, а на улице – сильные порывы ветра. Вдвойне жаль, что именно в этот момент монтажники, которые работали всю ночь со вчерашнего вечера, пошли перекусить, и некому было сделать гражданам замечание. В итоге конструкция накренилась именно в тот момент, когда там находилась женщина с ребенком, – рассказал собеседник издания, уточнив, что помимо «Аллеи парящих зонтиков» параллельно монтируется и сцена для выступлений на главном городском празднике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731861" frameborder="0"></iframe> В Уссурийске из-за ветра рухнула арт-инсталляция.Видео: Марк Чернослив

По словам работников администрации Уссурийска, наблюдавших за происходящим из окна, бабушка, гулявшая с внуком, решила показать малышу яркие зонтики вблизи. Женщина не только прошла с ребенком за ограждение, но и перекинула туда велосипед. При этом на выкрики очевидцев она не реагировала, не исключено, что из-за сильного ветра, дама попросту не слышала замечаний в свой адрес. В итоге металлическая конструкция частично обрушилась на ребенка, задев при этом бабушку. По предварительной информации, мальчик получил ушибленную рану лба и головы, скорее всего, потребуется наложение швов.

Представители подрядчика уже связались с родителями ребенка для разъяснения ситуации. Вернувшиеся на место работ специалисты частично демонтировали недостроенный арт-объект. Сейчас в администрации Уссурийского городского округа идет совещание, на котором решается судьба аллеи. Не исключено, что из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков по усилению ветра, инсталляцию придется полностью разобрать. Сотрудники Управления культуры Администрации УГО обещали связаться с редакции «КП»-Владивосток», однако на момент публикации материала официальных комментариев так и не последовало.