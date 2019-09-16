2019-09-16T09:31:43+03:00
Происшествия

«Нет прощения в моем сердце»: первокурсница фазанки в Приморье избила мальчика-инвалида на глазах у всего класса

Сейчас парень находится в больнице с диагнозом сотрясение мозга
Кристина ГРИН
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Виталий сейчас находится в больнице, диагноз - сотрясение мозга.Виталий сейчас находится в больнице, диагноз - сотрясение мозга.Фото: Социальные сети
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С начала учебного года прошло и месяца. Одно из заведений Приморского края уже успело отличиться. Случилось все в Арсеньеве в местном колледже на минувшей неделе. Пока педагоги во время перемены вышли из класса, первокурсники - будущие повара, открыли свой бойцовский клуб. О вакханалии, которая творилась за дверьми класса, так никто бы и не узнал, но «отзывчивые» одногруппники сняли все на видео. Почти сразу оно появилось в социальных сетях.

На вид героине видеоролика лет 16. Ее зеленая олимпийка, вызывающее поведение и агрессивный настрой сразу приковали к себе внимание всех пользователей сети. По кадрам видно, дама явно жаждет продемонстрировать перед одногруппниками свое превосходство. В роли жертвы – мальчик Виталий, у которого есть инвалидность. Был ли между ними какой-то конфликт - неизвестно, но то, что метод привлечения к себе внимания девушка выбрала крайне асоциальный – однозначно.

Девушка не чувствовала себя скованно, напротив, можно было предположить, что она является авторитом в группе, потому что активных попыток остановить весь этот ужас, никто так и не предпринял.

Некоторые поддерживали девушку, подбадривая ее на более смелые приемы в борьбе с Виталием, другие делали ей замечание, но все безуспешно. Как результат – мальчика с ссадинами и гематомами госпитализировали в больницу. Диагноз – сотрясение мозга.

Позже на публикацию с беспределом наткнулись родственники мальчика. Оставаться безучастными они просто не смогли и оставили комментарии.

- Я мама Виталия. Он ребенок-инвалид. Нет слов. Сейчас он в хирургическом отделении с сотрясение мозга. Нет прощения в моем сердце, - пишет Надежда Мышева. Как нам жить среди таких отморозков? Он в шоке и вся моя семья. Надежда на правосудие

- Он действительно лежит в больнице с сотрясением мозга. На руке от укуса этой нелюди огромная гематома, - говорит Елена, сестра мальчика. - Виталя весь в ушибах и ссадинах. Сегодня были у него в больнице, он лежал под капельницей.

Подавляющее большинство встало на защиту парня. Жители Приморья уверены, сколько бы лет не было девушке, она должна понести заслуженное наказание.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский», полиция проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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