Здоровый разговор с Александром Дубиковым: когда обращаться к ревматологу и как сохранить суставы здоровыми?

Болезни суставов называют бичом XXI века: по распространенности этот недуг опережает онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулез вместе взятые. Согласно статистике, заболеваниями суставов страдает каждый третий человек в мире.

Раньше считалось, что болезни суставов поражают только пожилых людей, но сейчас эти недуги «молодеют» на глазах и «выбирают» себе жертв далеко не в среде пенсионеров, а мучают людей в полном расцвете сил. Современный человек мало работает физически, неправильно нагружает суставы при занятиях спортом, в том числе чрезмерно увлекается поднятием тяжестей в тренажерном зале. Избыточный вес, "стоячая" работа, неправильная осанка - это также спутники болезней суставов, ведущие к дополнительным нагрузкам.

Александр Дубиков - доктор медицинских наук, профессор, постоянный член президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги, основатель единственной на Дальнем Востоке клиники ревматологии в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказал о современных тенденциях лечения таких заболеваний и дал несколько полезных советов слушателям.

- Давайте для начала выясним, кто такой ревматолог? От чего он лечит?

- Ревматолог - это врач, специалист, который занимается консервативным лечением и диагностикой заболеваний суставов. Классификация ревматических болезней насчитывает более 250 нозологических единиц. К болезням суставов относят не только болезни самого сустава, но и еще и окружающие сустав мягкие ткани. Эта патология - тот пласт, который сегодня не поднят никем, но именно он определяет частоту обращений пациентов в клиники по поводу самого различного характера боли, которую можно испытывать в любой части своего тела.

- Когда следует обратиться к ревматологу?

- Есть очень четко сформулированное правило: если вы имеете один, или несколько припухших суставов, и это продолжается неделю и более - это уже сигнал о том, что вам нужно обратиться к ревматологу. Если у вас боли в нижней части спины, которые вас тревожат, особенно по утрам. Если есть проблемы с кожей, например, летом на солнце появляются высыпания непонятного характера. Все это сигналы для того, что вам необходимо посетить ревматолога.

- Какой средний возраст ваших пациентов? Правда, что болезни суставов стремительно молодеют?

- Все зависит от группы заболеваний. Если мы говорим о дегенеративно-дистрофических изменениях, связанных со старением хряща и связок - то это пациенты в возрасте старше 50 лет. Если говорить об аутоимунных заболеваниях, то, к сожалению, пики приходятся на возрасты от 25 до 35 лет. Нельзя сказать, что заболевание молодеет, просто совершенствуются методы диагностики. Плюс ко всему - популяризация знаний. Все вместе приводит к тому, что на эти проблемы стали обращать больше внимания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732455" frameborder="0"></iframe> Здоровый разговор: все о современных подходах к лечению болезней суставов.

- Вы говорили, что успешно лечите даже спортивные травмы. Кто к вам чаще обращается профессиональные спортсмены или любители спорта?

- И профессионалы и любители обращаются к нам. Если говорить о любителях, то в этой группе действительно много травм. Ведь все упражнения должны выполняться методически грамотно и правильно, а вы никогда не сможете оценить правильность и методичность исполнения упражнений, потому что нужен взгляд со стороны. К сожалению даже не все инструкторы знают, как правильно выполнять упражнения. При этом лечить все равно сложнее именно профессионалов, потому что у них десятки лет нагрузок за плечами, нередко этот опыт отягощен применением фармакологических препаратов. На лечение таких пациентов требуется гораздо больше времени

- Дайте несколько советов нашим слушателям. Чего следует знать при подготовке к бегу, или занятиям в фитнес клубах?

- К любому занятию спорта нужно относиться серьезно, будь то профессиональный или любительский вид спорта. Бег очень опасен для коленных суставов, и перед занятием бегом нужно соблюсти два главных условия. Первое условие - это методика постановки бега - не так много людей понимают в технике бега и могут ее поставить. Второе условие - подбор правильной обуви. Есть специальная беговая обувь, которая спроектирована так, чтобы ударные нагрузки стопы не передавались на коленку.

- Сейчас в аптеках предлагается огромное количество бадов для восстановления и защиты хряща. Скажите, полезно ли принимать биологические добавки, содержащие гиалуроновую кислоту, коллаген, глюкозамин, хондроитин и прочие «защитники хряща»?

- К сожалению, с бадами есть одна большая проблема. Ни один бад не проходит требуемых клинических испытаний для регистрации в качестве лекарственного средства. Компании-производители попросту понимают, что производят эти бады так, что нет гарантии успешного прохождения испытаний. Кроме того, согласно исследованиям, абсолютно у всех производителей бадов количество активно-действующего элемента в конкретном товаре не соответствует заявленному на этикетке.

- Клиника ревматологии профессора Дубикова - единственна специализированная клиника на Дальнем Востоке по лечению заболеваний суставов. Расскажите, как помогаете вашим пациентам, в том числе с тяжёлыми заболеваниями суставов улучшать качество жизни?

- Качество жизни определяется эффективностью лечения. Наличие или отсутствие воспаления определяет все остальное. Если нам удается справиться с этим процессом - то качество жизни резко возрастает. Наши возможности существенно расширились, так как в лечении групп аутоимунных заболеваний суставов произошла революция - появляются новые высокоэффективные генно-инженерные препараты. Для лечения околосуставных заболеваний мягких тканей продвинулись технологии локальной инъекционной терапии.

Александр Дубиков в студии радио «Комсомольская правда - Приморье»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

-Выделяются ли сегодня квоты, субсидии, льготы на лечение тяжёлых аутоиммунных заболеваний?

-Да, сегодня лечение по квотам во Владивостоке имеют возможность получить 450 человек ежегодно, в своё время было приложено много усилий для этого. При этом стоит отметить, что появились прогрессивные, быстро растущие отечественные производители, которые сегодня создают препараты для лечения тяжелых форм заболеваний, внедряя генно-инженерные технологии. Мы получили невероятный эффект – высокоэффективные аналоги, которые в 10 раз дешевле импортных. Например, сегодня есть препараты, которые в месяц обходятся всего лишь в 15000 рублей. И это позволяет говорить о том, что в случае недостатка квот, человек может самостоятельно обеспечить себя этим лечением.

-Почему-то, есть стремление у наших граждан к чему-то иностранному? Почему за рубеж обращаемся постоянно?

- Мы исторически тяготеем ко всему иностранному. При этом надо признать, наши отечественные производители в группе генно-инженерных препаратов добились впечатляющих результатов. Так, на последнем конгрессе в Европе, были доложены результаты исследований наших аналогов, которые получили признание и произвели большое впечатление на наших зарубежных коллег.

Мы работаем по международным протоколам, которые адаптированы к нашим национальным условиям. Приведу пример, в лечении тяжелого аутоимунного заболевания – ревматоидный артрит существует алгоритм лечения, концепция «treat-to-target»- лечение до достижения цели. Эти принципы положены в основу всех национальных рекомендаций в любой стране мира. Куда бы вы не приехали сегодня, вас будут лечить по тем же принципам, теми же препаратами, которые имеются в арсенале всех стран.

- Поделитесь с нашими радиослушателями, как сохранить суставы здоровыми?

- Во-первых нужно помнить про нагрузки, которые мы предъявляем своему организму. Необходимо оптимизировать свой вес: кому-то нужно похудеть, а кому-то, наоборот, набрать. Но при этом нужно помнить, что состояние мышечной массы играет огромную роль в обеспечении адекватной нагрузки, ведь мускулатура берет на себя до 30% нагрузки, которая идет на суставы. Ну и, конечно же, питание. Допустим авокадо невероятно полезен для состояния хряща и внутрисуставных структур. Та же соя и продукты из сои невероятно полезны для организма.