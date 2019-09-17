2019-09-17T12:57:50+03:00
Общество

Фатеич и море: на кинофестивале «Меридианы Тихого» показали фильм-проблему о дальневосточной марикультуре

Картина рассказывает о том, как вынуждено выживать фермерское хозяйство марикультуры на Дальнем Востоке, и призывает ответить на давно назревшие вопросы
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Кадр из фильма "Фатеич и море". Фото: message2man.comКадр из фильма "Фатеич и море". Фото: message2man.com
Изменить размер текста:

Во Владивостоке на кинофестивале «Меридианы Тихого» показали документальный фильм «Фатеич и море». Картина рассказывает о нелегкой жизни дальневосточного фермера, занимающегося марикультурой - в ней подымаются вопросы борьбы с браконьерами, законодательного регулирования отрасли и туманного будущего всей индустрии. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на показе фильма и побеседовал с актерами и членами съемочной группы.

Картина создана при финансовой поддержке министерства культуры России, а съемки ленты проводились при участии телеканала ОТВ-Прим, в производстве также были заняты съемочные группы из Польши и Финляндии. Поистине многонациональный коллектив поработал над созданием необычного фильма-проблемы - столь нетипичного для кинофестиваля, но как нельзя кстати отражающего проблемы современности.

Геннадий Фатеевич Подкорытов, его дочь Наталья, сценарист фильма Людмила Кудряшова и вице-губернатор Приморья Константин Богданенко Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Геннадий Фатеевич Подкорытов, его дочь Наталья, сценарист фильма Людмила Кудряшова и вице-губернатор Приморья Константин БогданенкоФото: Алексей САМУСЬКОВ

А проблемы эти давно известны дальневосточникам, особенно тем, кто так или иначе имеет представление о марикультуре и ее развитии в регионе. Геннадий Фатеевич Подкорытов - простой мужик, на него работают такие же простые мужики, которые не особо стесняются в выражениях. Они иногда ошибаются, за что получают нагоняй от своего босса. Но строить подчиненных, заботиться о хозяйстве и развивать свою ферму - далеко не главная проблема Фатеича.

Камнем преткновения в вопросе существования марикультуры на Дальнем Востоке, ее развития и привлечения инвестиций в эту сферу является браконьерство. По признанию главного героя картины - это не единичный случай, а самая настоящая ОПГ, и бороться с этим стихийным явлением собственными силами попросту не имеет никакого смысла. Необходимо законодательное регулирование и волевые решения на самом верху. Именно эти проблемы и подымает картина.

- У нас руки связаны, законодательство не позволяет расправить плечи. То что вырастил - украли, просто до слез обидно. С каждым годом выживать становится все сложнее. Вот в 2016 году откопали постановление о том, что оказывается мы работаем на территории особо охраняемой природной зоны, а значит заниматься марикультурой здесь нам нельзя, - сетует Геннадий Подкорытов.

Присутствующий на показе картины вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, курирующий в том числе вопросы экономики и развития предпринимательства, поддержал Фатеича, и отметил, что не так давно в крае изменили закон об особо охраняемых природных зонах, что плодотворно скажется на работе фермы.

В то же время он признал, что законодательство несовершенно, но менять его необходимо не только основываясь на мнении законодателя, но и подключать к дискуссии жителей края. А появление на большом экране таких картин, вскрывающих проблему, действительно заставляет задуматься о будущем развитии не только отдельной отрасли, но и всей экономики региона.

Владимир Ощенко рассказывает о проблематике, подымаемой фильмом Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Владимир Ощенко рассказывает о проблематике, подымаемой фильмомФото: Алексей САМУСЬКОВ

Кстати, как рассказал Владимир Ощенко, автор и ведущий телепрограмм «Морское собрание» и «Морская», ОТВ-Прим после региональной премьеры получает права на показ фильма, а это значит что после адаптации фильма под телеформат его обязательно покажут в региональном эфире, что непременно вызовет соответствующее обсуждение проблемы и путей решения как в интернете, так и во властных структурах Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С жительницы Приморья за покупку джинсов сняли сумму в 10 раз больше
Автомобильным покрышкам – отсрочка, депутаты отложили уничтожение токсичных шин во Владивостоке
Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную Мальвину, наградили
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке
Очередной лайнер-гигант взял курс на Владивосток, встречать его будут уже сегодня ночью
В Приморье ищут голубоглазого парня с длинной челкой, пропавшего возле военного гарнизона
Приморский Робин Гуд: военный продал казенное имущество и на эти деньги благоустроил свою часть
Приморье лидирует в топе лучших мест для экологического отдыха в России
Погода во Владивостоке на 17 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Китайцы построили у границы с Приморьем подземную лыжную трассу, где круглый год снег
В Приморье создают этно-парк «Стеклянуха». Пляж со стеклышками тут ни при чем
Слесарь в Находке отпил жидкого стекла
Сержант сядет на 3,5 года за избиение призывника
Как минимум одиннадцатая: машины в Приморье горят одна за другой
Владивостокцы могут выбрать, какую территорию в их городе благоустроят в первую очередь
Погода во Владивостоке на 16 сентября 2019 года: температура воздуха +22 градуса, без осадков
Следователи начали проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии
Прячьте банковские карты подальше от родственников
Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя «Тойотами», в одной из них пострадал ребенок
Погода в Приморье 15 сентября: повышенное давление и теплое море
Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время
В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково
Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане
В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения