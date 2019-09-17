Фатеич и море: на кинофестивале «Меридианы Тихого» показали фильм-проблему о дальневосточной марикультуре

Во Владивостоке на кинофестивале «Меридианы Тихого» показали документальный фильм «Фатеич и море». Картина рассказывает о нелегкой жизни дальневосточного фермера, занимающегося марикультурой - в ней подымаются вопросы борьбы с браконьерами, законодательного регулирования отрасли и туманного будущего всей индустрии. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на показе фильма и побеседовал с актерами и членами съемочной группы.

Картина создана при финансовой поддержке министерства культуры России, а съемки ленты проводились при участии телеканала ОТВ-Прим, в производстве также были заняты съемочные группы из Польши и Финляндии. Поистине многонациональный коллектив поработал над созданием необычного фильма-проблемы - столь нетипичного для кинофестиваля, но как нельзя кстати отражающего проблемы современности.

Геннадий Фатеевич Подкорытов, его дочь Наталья, сценарист фильма Людмила Кудряшова и вице-губернатор Приморья Константин БогданенкоФото: Алексей САМУСЬКОВ

А проблемы эти давно известны дальневосточникам, особенно тем, кто так или иначе имеет представление о марикультуре и ее развитии в регионе. Геннадий Фатеевич Подкорытов - простой мужик, на него работают такие же простые мужики, которые не особо стесняются в выражениях. Они иногда ошибаются, за что получают нагоняй от своего босса. Но строить подчиненных, заботиться о хозяйстве и развивать свою ферму - далеко не главная проблема Фатеича.

Камнем преткновения в вопросе существования марикультуры на Дальнем Востоке, ее развития и привлечения инвестиций в эту сферу является браконьерство. По признанию главного героя картины - это не единичный случай, а самая настоящая ОПГ, и бороться с этим стихийным явлением собственными силами попросту не имеет никакого смысла. Необходимо законодательное регулирование и волевые решения на самом верху. Именно эти проблемы и подымает картина.

- У нас руки связаны, законодательство не позволяет расправить плечи. То что вырастил - украли, просто до слез обидно. С каждым годом выживать становится все сложнее. Вот в 2016 году откопали постановление о том, что оказывается мы работаем на территории особо охраняемой природной зоны, а значит заниматься марикультурой здесь нам нельзя, - сетует Геннадий Подкорытов.

Присутствующий на показе картины вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, курирующий в том числе вопросы экономики и развития предпринимательства, поддержал Фатеича, и отметил, что не так давно в крае изменили закон об особо охраняемых природных зонах, что плодотворно скажется на работе фермы.

В то же время он признал, что законодательство несовершенно, но менять его необходимо не только основываясь на мнении законодателя, но и подключать к дискуссии жителей края. А появление на большом экране таких картин, вскрывающих проблему, действительно заставляет задуматься о будущем развитии не только отдельной отрасли, но и всей экономики региона.

Владимир Ощенко рассказывает о проблематике, подымаемой фильмомФото: Алексей САМУСЬКОВ

Кстати, как рассказал Владимир Ощенко, автор и ведущий телепрограмм «Морское собрание» и «Морская», ОТВ-Прим после региональной премьеры получает права на показ фильма, а это значит что после адаптации фильма под телеформат его обязательно покажут в региональном эфире, что непременно вызовет соответствующее обсуждение проблемы и путей решения как в интернете, так и во властных структурах Приморского края.