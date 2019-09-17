В Японском море группировка браконьеров с северокорейских шхун напала на приморских пограничников

Северокорейские матросы напали на российских пограничников в водах Японского моря. Как сообщают источники, все это случилось во время оперативных работ сотрудников управления. Они пытались задержать браконьеров, которые вели незаконный промысел на территории Приморского края. Но оказалось, что у иностранцев было при себе оружие.

За сегодняшний рейд, который проходил в районе банки Кито-Ямато, пограничники должны были задержать матросов с двух шхун и 11 небольших катеров. На текущий момент удалось пресечь действия лишь одной шхуны, на борту которой находилось больше 20 матросов. Дальше военнослужащие столкнулись с вооруженными преступниками, которые на них напали во время осмотра судна.

По предварительным данным агрессивных матросов было порядка 45. Пока информации о характере травм, полученных пограничниками, неизвестно. Принимаются все меры для задержания остальных браконьеров. Всех задержанных конвоируют в Находку для вынесения меры пресечения.

Напомним, что это не единственный случай, когда браконьеры на территории Приморского края ведут себя подобным образом и нападают на сотрудников погрануправления. Несколько лет назад матросы из КНДР выслушали приговоры суда. Этих иностранцев также ждет скамья подсудимых.