Ольга Козерацкая: в спорах по детским садам на Крыгина и Тихвинской есть неизвестные интересанты

В этом учебном году в школы города пришло более 56 тысяч детей, более 25 тысяч малышей – в детские сады. Распахнули свои двери 78 школ и 120 учреждений дошкольного образования. Было предпринято немало усилий для того, чтобы к 1 сентября все учреждения были готовы к работе. О том, как город готовился к новому учебному году, о мерах поддержки молодых педагогов и развитии дошкольного образования в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказала Ольга Козерацкая, первый заместитель главы администрации Владивостока.

- Расскажите, как во Владивостоке проходила подготовка учреждений образования к новому учебному году?

- Действительно пришлось приложить много усилий. Нас, к сожалению, в этом году летом не радовала погода, поэтому есть проблема крыш, проблема подтоплений. Конечно много средств было потрачено на ремонт. Но, в первую очередь для администрации города важна безопасность детей - нахождение в учреждении, противопожарная безопасность, а также санитарная безопасность. На подготовку всех учреждений было потрачено более полумиллиарда рублей, из которых край выделили 137 миллионов рублей. Изменились стандарты и по благоустройству детских садов. Появились такие требования как, например, мягкая искусственная трава, или те же беседки с теневыми навесами.

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- Как принимаются решения о проведении того или иного вида ремонта в учебном заведении?

- Мы стараемся, чтобы какие-то ремонтные работы были во всех учреждениях города. Но есть предписания пожарного надзора, роспотребнадзора - их мы обязаны выполнить. Есть заявления директоров школ и детских садов. И если есть при формировании бюджета возможность включить такие заявки руководителей, то их и включаем, так и принимаются решения о проведении ремонта.

- Многие родители знают, что деньги выделяются, а ремонт происходит не в том объеме, в каком им хотелось бы. Есть ли возможность отремонтировать все и сразу?

- За один сезон однозначно все отремонтировать невозможно - это очень большой объем. Не стоит забывать, что часть учреждений в городе расположены в зданиях 40-х и 60-х годов. А это вопросы как капитального ремонта, так и строительства новых зданий.

- А ведь нередки те случаи, когда у людей попросту нет понимания всех процессов согласования, подготовки проектно-сметной документации и движения средств между бюджетами, а еще ведь бывают и протесты. Сложно работать с такими возражениями?

- Работать в этом направлении действительно сложно. Но вы знаете. пройдя несколько этапов обсуждений по тем же детским садам на Тихвинской, Станюковича и Крыгина, у меня возникло стойкое убеждение, что этим процессом кто-то руководит - есть какой-то интересант. Возможно кого-то привлекает земля, либо привлекает сам район, но мы работаем в этом направлении.

- Как сейчас в учреждениях образования Владивостока обстоят дела с питанием?

- В прошлом году было очень много вопросов по качеству питания, их решение находилось на контроле губернатора Приморья. Все деньги на обеспечение питания школьников Владивостока идут именно с краевого бюджета. Единственное исключение - это обеспечение питанием детей из многодетных семей. Это бремя берет на себя бюджет Владивостока. А разрешить ситуацию удалось после того, как мы наказали штрафами поставщиков, разработали четкое меню и наценку на приобретение дополнительных продуктов питания. Плюс ко всему мы подключили группы родителей, тем самым создав общественный контроль. Прошел буквально месяц, и ситуация в корне изменилась.

- А сколько педагогов сегодня работает в школах? Какая работа ведется для привлечения молодых специалистов?

- Почти три тысячи педагогов трудится в школах города, но при этом существует большая нехватка именно учителей-предметников по дисциплинам математика, история, физика и химия. Плотно работаем с ДФВУ, Уссурийским педагогическим институтом. Для молодых специалистов предусмотрены единовременные выплаты от 250 до 350 тысяч рублей и ежемесячная надбавка в 10 тысяч, есть льготы на аренду жилья. Мы стараемся вести каждого молодого специалиста. Следим за нагрузкой и количеством часов, которые должны быть оплачены.

- Еще 10 лет назад во Владивостоке была огромная проблема устроить ребенка в детский сад. Малыши могли до школы ждать путевку. Проблему удалось решить. В городе было построено и реконструировано 25 детских садов. Скажите, продолжается ли эта работа? Будут ли строиться ясли?

- Эта работа обязательно будет продолжена. На сегодняшний день полностью мы можем выдавать путевки детям только с трех лет. А вот обеспечить местами детей от двух до трех лет - пока еще проблема. Это другое количество детей, другие воспитатели и методики, группа даже должна быть оборудована по другому. Сегодня действительно есть дефицит ясельных групп. У нас готовится к открытию два детских сада, которые были нам переданы. Один на Гайдамаке, где будут только ясельные группы. Второй - на военном шоссе -в нем также будут ясельные группы. Открываем мы детский сад на острове Попова. Плюс ко всему мы открыли такое направление, как группы кратковременного пребывания на пол дня. Ребенка можно привезти к 9 утра и забрать его в 12:00, ведь маме тоже необходимо и поискать работу, и сходить в магазин, пока ребенок будет находиться под присмотром.

Строим детские сады в микрорайоне Снеговая Падь, на Маковского, Кипарисовой - все они будут сданы в эксплуатацию в следующем году, и в них обязательно будут ясельные группы.

- Какие интересные и новые методики применяются в детских садах? Например, мы слышали, что есть новая оздоровительная система «Маугли». Что это?

- К сожалению, в детских садах наблюдается печальная тенденция - все больше появляется детей, отстающих по здоровью. Мы озаботились как можно больше разных методик именно спортивной направленности. «Маугли» - одна из таких программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Комплекс упражнений, повторяющих природные движения. На сегодняшний день 23 детских сада Владивостока согласились на применение такой методики оздоровления. Естественно все это происходит с согласия родителей.

- А как обстоит ситуация с дополнительным образованием во Владивостоке. Где и чем может заняться ребенок? Есть ли бесплатные кружки и секции?

- В городе сейчас есть 13 учреждений дополнительного образования. Одно из них - "Юность" - исключительно спортивной направленности. Изобразительное искусство, танцы, песни, походы, патриотическое воспитание и так далее. Есть бесплатные кружки в каждом районе города, и дети действительно ходят на эти секции. Ознакомиться со списком всех кружков Владивостока можно на сайте администрации.