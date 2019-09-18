2019-09-18T09:19:28+03:00
Общество

Губернатор уволил с поста главу департамента гражданской защиты Приморья после наводнений

Евгений Малышев останется в структурах ГО и ЧС региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Кроме работы на госслужбе, Евгений Малышев является автором нескольких книг о Приморском краеКроме работы на госслужбе, Евгений Малышев является автором нескольких книг о Приморском краеФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности главы департамента гражданской защиты Приморья покидает свой пост. Евгений Малышев признался «КП-Владивосток», что такое решение принял губернатор региона, а также этому поспособствовало состояние здоровья краевого чиновника.

- Я остаюсь верен Приморскому краю, и возвращается на должность ведущего консультанта по пожарной безопасности, - коротко прокомментировал «КП» Евгений Малышев, и. о. директора департамента гражданской защиты региона.

Когда Евгений Малышев покинет пост, он не уточнил. Кто станет его преемником – тоже. Официальные представители администрации Приморья добавили, что такой информацией не располагают.

Кроме работы на госслужбе, Евгений Малышев является автором нескольких книг о Приморском крае, о людях, которые здесь живут и работают. Одна из самых известных работ краевого чиновника – книга «Гори оно огнем!», в которой он делится впечатлениями о работе в пожарной охране. Также стоит отметить сборник рассказов «Улочки памяти», где автор рассказывает о Владивостоке прошлых лет и рассуждает, как менялась приморская столица. Одна из последних работ - «Мой край родной, мое Приморье...». Здесь Евгений Малышев признается в любви родному региону.

Напомним, что на Приморский край в августе обрушилось несколько тайфунов и мощный циклон. В регионе стихия размывала дороги, сносила мосты, топила города и села. Накануне ВЭФ в крае ввели режим ЧС, который планируют снять завтра, 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ольга Козерацкая: в спорах по детским садам на Крыгина и Тихвинской есть неизвестные интересанты
Первый заместитель главы администрации Владивостока в своем первом развернутом интервью рассказала об итогах подготовки к новому учебному году и дала свою оценку спорам по строительству детских садов
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Фатеич и море: на кинофестивале «Меридианы Тихого» показали фильм-проблему о дальневосточной марикультуре
Картина рассказывает о том, как вынуждено выживать фермерское хозяйство марикультуры на Дальнем Востоке, и призывает ответить на давно назревшие вопросы
Новости 24
Легендарный находкинский клуб «Океан» возродился «из пепла» и вернулся в большой футбол
«Что произошло с имуществом, мы пока до конца не понимаем и не знаем» - депутат приморского заксобрания о потерянных вместе с «Хаяттами» вещах
Женщина несколько месяцев не замечала, что с ее карты списали 143 тысячи
В День тигра традиционно ограничат движение автомобилей во Владивостоке
Путину предложили выплатить пострадавшим от наводнения приморцам ущерб без страховки
ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР
Поиски голубоглазого парня с длинной челкой из Приморья завершены
Выехала на встречку с тремя маленькими детьми в салоне и столкнулась с грузовиком: на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП
Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море
"Вас ожидает водитель Иван": Владивосток останется без иностранных шоферов
Погода в Приморье на 18 сентября: местами пройдут дожди различной степени мощности
С жительницы Приморья за покупку джинсов сняли сумму в 10 раз больше
Автомобильным покрышкам – отсрочка, депутаты отложили уничтожение токсичных шин во Владивостоке
Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную Мальвину, наградили
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке