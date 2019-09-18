Губернатор уволил с поста главу департамента гражданской защиты Приморья после наводнений

Исполняющий обязанности главы департамента гражданской защиты Приморья покидает свой пост. Евгений Малышев признался «КП-Владивосток», что такое решение принял губернатор региона, а также этому поспособствовало состояние здоровья краевого чиновника.

- Я остаюсь верен Приморскому краю, и возвращается на должность ведущего консультанта по пожарной безопасности, - коротко прокомментировал «КП» Евгений Малышев, и. о. директора департамента гражданской защиты региона.

Когда Евгений Малышев покинет пост, он не уточнил. Кто станет его преемником – тоже. Официальные представители администрации Приморья добавили, что такой информацией не располагают.

Кроме работы на госслужбе, Евгений Малышев является автором нескольких книг о Приморском крае, о людях, которые здесь живут и работают. Одна из самых известных работ краевого чиновника – книга «Гори оно огнем!», в которой он делится впечатлениями о работе в пожарной охране. Также стоит отметить сборник рассказов «Улочки памяти», где автор рассказывает о Владивостоке прошлых лет и рассуждает, как менялась приморская столица. Одна из последних работ - «Мой край родной, мое Приморье...». Здесь Евгений Малышев признается в любви родному региону.

Напомним, что на Приморский край в августе обрушилось несколько тайфунов и мощный циклон. В регионе стихия размывала дороги, сносила мосты, топила города и села. Накануне ВЭФ в крае ввели режим ЧС, который планируют снять завтра, 19 сентября.