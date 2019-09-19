«С тайфуном все серьезно»: Приморье ждет очередной удар циклона

Народные синоптики предсказали новый мощный тайфун, нацелившийся на Приморье. Стихийный удар придётся на период с 22 по 24 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Маглипогода».

Чем сильнее становится тайфун, зародившийся в Тихом океане, тем больше он подтверждает расчеты синоптиков-любителей относительно его будущей траектории. Так, по их словам, ухудшение погодных условий произойдет уже в конце этой недели и охватит начало следующей.

- С тайфуном все серьёзно. Всё происходит как и предполагал. Тайфун начал набирать силу и вскоре зайдёт в Японское море, сообщает портал «Маглипогода».

Там он якобы превратится в мощный циклонический вихрь. Который и начнёт подбираться к нашему краю. Синоптики выпустили предварительное предупреждение об опасности. В их прогнозах существует два варианта развития событий. Исход каждого будет зависеть от борьбы антициклона и так называемого «западного переноса».

- По одной версии тайфун пройдет через южную часть Японского моря - в этом случае влияние на погоду Приморья будут минимальны, а может даже положительны, - говорит синоптик-любитель Руслан Юрковский. - По второй версии тайфун пройдет вблизи побережья Приморья - в этом случае Приморскому краю нужно готовиться к наводнению и ураганному ветру.

Синоптики также утверждают, что похолодание, которое сейчас царит в крае, пришло к нам из-за арктического вторжения в Сибирь. Но потепление, убеждены они, будет обязательно. Правда несколько позже.