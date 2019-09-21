2019-09-21T15:36:31+03:00
Происшествия

Фура с пиротехникой устроила салют, загоревшись на трассе Комсомольска-на-Амуре

В результате незапланированного шоу никто не пострадал [видео]
Кристина ГРИН
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Пока причина возгорания неизвестна.Пока причина возгорания неизвестна.Фото: Социальные сети
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Происшествие случилось сегодня, 21 сентября, на 27 километре трассы, ведущей к Комсомольску-на-Амуре. Огромная фура, которая перевозила пиротехнику, внезапно загорелась во время движения. Причины инцидента - пока неизвестны. Но вот со стороны выглядело так, будто местные праздновали что-то важное. Ибо, когда большегруз загорелся, вся пиротехника устроила салют для случайных очевидцев. Разноцветные огни один за другим выстреливали из машины и озаряли ночное небо.

Фура с пиротехникой устроила салют, загоревшись на трассе Комсомольска-на-Амуре.

На стихийное шоу сразу пришли посмотреть местные жители и проезжающие мимо водители. По информации из сети, фура была взята мужчиной в аренду именно для перевозки пиротехники. Вероятно, теперь ему придется лишиться крупной суммы, чтобы погасить ущерб от испорченной пиротехники и ремонт пострадавшей машины.

Но разве это повод расстраиваться, когда ты подарил несанкционированный праздник десяткам дальневосточников, которые почувствовали скорый приход Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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