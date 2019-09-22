2019-09-22T07:04:26+03:00
Происшествия

Пятнадцатилетний подросток убил мужчину топором, поджег его детородный орган и отрезал ухо

Обвиняемого «ребенка» поместили в СИЗО
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Подросток вырос в неблагополучной семьеПодросток вырос в неблагополучной семьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пятнадцатилетний подросток жестоко расправился с собутыльником в поселке Горные Ключи Кировского района. Юноша топором ударил по голове мужчину. Затем пырнул его вилами в живот, отрезал ухо и, внимание, обжег пламенем детородный орган, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По неподтвержденным данным, 18 сентября этого года несколько малолеток распивали спиртные напитки в компании мужчины. Последнему уже перевалило за пятьдесят лет. Во время посиделок один из подростков схватился за топор и нанес собутыльнику травмы несовместимые с жизнью. Дальше мальчик принялся истязать тело убитого. Вырезанное ухо до сих пор не нашли, а подозреваемого поместили в СИЗО. Информацию о чудовищном убийстве распространил приморский правовой союз юристов, адвокатов и правозащитников «ОПС-Медиа».

Там же указали, что юноша не раз попадался на мелких кражах. Да и в общем, вырос в неблагополучной семье.

В Следственный комитет Приморского края данных об этом уголовном преступлении пока что не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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