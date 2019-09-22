Рабочая неделя начнется с удара тайфуна «Тапа» по Приморью

Тайфун «Тапа» 23-24 сентября повлияет на погоду в Приморском крае. Местами пройдут дожди различной степени мощности: от небольших до ливневых. Специалисты не исключают вероятность подтоплений пониженных территорий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевую администрацию.

Ранее гидрометеорологи прогнозировали две дальнейшие траектории тропического шторма, который на этой неделе нацелился на Приморье. По одной версии, вихрь мог нанести краю серьезные разрушения. По второй, его путь проходил несколько дальше нашего побережья, потому существовала вероятность ливневых дождей и штормового ветра меньшей силы.

После того как тайфун перешел точку перегиба, эксперты смогли рассчитать его точный маршрут: вихрь все-таки пройдет в значительном отдалении от территории края. Хотя это вовсе не означает, что опасность миновала.

Днем 23 сентября и ночью 24 в юго-восточных и восточных районах края: в Артеме, Дальнегорске, Партизанске, Находке, Большом Камне и Фокино, а также в Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах есть вероятность сильных дождей.

- Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков - размывы участков дорог, аварии на ЛЭП, линиях связи, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев, аварийные ситуации на морской акватории и отмена прибрежного паромного сообщения, - уточняют специалисты.

В то же время в районе острова Аскольд и мыса Поворотных высота волн будет около трех-четырех метров. А ветер на побережьях может усилиться до 28 метров в секунду.

Приморские спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону: 112.