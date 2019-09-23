Массовое отравление рыбаков на Сахалине: госпитализировано более 20 человек

Массовое отравление рыбаков зафиксировано в минувшие выходные на Сахалине. Сотрудники рыболовецкого стана в Макаровском районе были госпитализированы с интоксикацией различной степени тяжести. Причина отравления выясняется.

Массовое отравление произошло в ночь на 21 сентября. Сейчас число пострадавших устанавливается, с точностью можно говорить о 20 рыбаках, однако источники называют цифру в 23 человека. Заболевших госпитализировали в Макаровскую центральную районную больницу и в больницу в Южно-Сахалинске. Часть из пострадавших проходит лечение амбулаторно.

- Проводятся исследования объектов внешней среды и анализов, взятых у пострадавших. По их результатам будут сделаны выводы о возбудителе болезни и поставлены диагнозы. Пока предварительно это кишечная инфекция, - рассказали «КП-Владивосток» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Собеседник также отметил, что результаты исследований, скорее всего, появятся во второй половине текущей недели.