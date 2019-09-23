2019-09-23T10:32:44+03:00
Происшествия

Массовое отравление рыбаков на Сахалине: госпитализировано более 20 человек

По предварительным данным, рыбаки подхватили кишечную инфекцию
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Результаты исследований, скорее всего, появятся во второй половине текущей неделиРезультаты исследований, скорее всего, появятся во второй половине текущей неделиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Массовое отравление рыбаков зафиксировано в минувшие выходные на Сахалине. Сотрудники рыболовецкого стана в Макаровском районе были госпитализированы с интоксикацией различной степени тяжести. Причина отравления выясняется.

Массовое отравление произошло в ночь на 21 сентября. Сейчас число пострадавших устанавливается, с точностью можно говорить о 20 рыбаках, однако источники называют цифру в 23 человека. Заболевших госпитализировали в Макаровскую центральную районную больницу и в больницу в Южно-Сахалинске. Часть из пострадавших проходит лечение амбулаторно.

- Проводятся исследования объектов внешней среды и анализов, взятых у пострадавших. По их результатам будут сделаны выводы о возбудителе болезни и поставлены диагнозы. Пока предварительно это кишечная инфекция, - рассказали «КП-Владивосток» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Собеседник также отметил, что результаты исследований, скорее всего, появятся во второй половине текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
Турист из США, который помогал спасать Алису из подводной ловушки, рассказал, как персонал отеля пытался скрыть трагедию, а медики отказались везти школьницу в больницу на вертолете
Новости 24
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке