Это фотошоп? Мэр Владивостока встретился с дизайнером Артемием Лебедевым

Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с известным российским дизайнером, Артемием Лебедевым, который прилетал в дальневосточную столицу для участия в бизнес-конференции. Вместе с мэром они обсудили идеи в области улучшения городской среды, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе мэрии.

Артемий Лебедев хорошо известен пользователем интернета не только своими дизайнерскими проектами, но и весьма вызывающим поведением. На встречу с мэром он, к примеру, пришел с ярко-синей прической. Многие читатели даже не верят, разглядывая фотографии со встречи, что это не фотошоп.

Тем не менее, разговор получился конструктивным. Лебедев рассказал мэру о современных тенденциях проектирования общественных пространств, брендинга территорий, о создании малых архитектурных форм, городской мебели, транспортной и туристической навигации, вывесок и рекламных конструкций, о законах, которые могут принимать муниципальные власти для регулирования облика городов.

Он также рассказал о деталях дизайн-кода, созданного несколько лет назад для Москвы, о том, что это такое и как такого рода документ помогает упорядочить различные элементы инфраструктуры городов – от цветовых решений фасадов, освещения до размеров вывесок, стиля оформления витрин, остановочных павильонов и многого другого.

- Очевидно, Владивосток, как и другие города, также нуждается в таких современных подходах, и очень хорошо, что городские власти это понимают, - рассказал Артемий Лебедев. - Город сильно изменился за последние 10 лет. Кроме того, сюда пришел огромный туристический поток. Пожалуй, после Москвы и Санкт-Петербурга это третий город в стране, где так бурно развивается международный туризм. Владивосток – самый ближний для ваших гостей из Азии европейский город, настоящий центр притяжения. Однако инфраструктура к этому оказалась не совсем готова.

Лебедев упрекнул общественный транспорт и транспортную навигацию. Мэр Владивостока согласился, что городу нужна грамотная и понятная современная транспортная навигация – как внутри автобусов, так и в остановочных павильонах.

- Нам нужно улучшать туристическую инфраструктуру, создавать новые маршруты и продвигать их как среди своих жителей, так и среди гостей – иностранных и российских. И самые смелые идеи и проекты в области дизайна могут быть интересны для Владивостока, - сказал глава города Олег Гуменюк.

Отметим, что нынешний приезд Лебедева во Владивосток не обошелся без местечкового скандала. В свободное время дизайнер прогулялся по городу и запостил в свой Инстаграм несколько фотографий, сопроводив короткими комментариями. Один такой пост не очень понравился некоторым горожанам. Лебедев сфотографировал плакат с анонсом концерта Тимати на Гоголевском путепроводе и подписал: «Время местами остановилось во Владивостоке». Кто-то разглядел в этом неуважение и даже потребовал извинений, на что эпатажный дизайнер ответил в комментариях довольно жестко.

Но судя по тому, о чем разговаривали Гуменюк и Лебедев, московский гость относится к дальневосточной столице весьма уважительно.

- У Владивостока свое лицо, его, конечно, нужно беречь и сохранять, и обязательно использовать все местные особенности для усиления привлекательности города, - сказал Лебедев.