В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» Юрий Абрамович Селютин - врач высшей категории, председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края», главный врач Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы и Светлана Леонидовна Осина, заместитель главного врача по медицинской работе рассказали о современных методах иммунопрофилактики туберкулеза, опасностях несвоевременной диагностики, а также развеяли мифы о вакцине БЦЖ и реакции манту.

- Юрий Абрамович, расскажите, чем же все-таки опасен туберкулез?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733605" frameborder="0"></iframe> Здоровый разговор: как обезопасить себя от туберкулеза и какие существуют способы профилактики?.

- Приморцам давно известно, что такое туберкулез, тем более, что в группе риска в основном дети и подростки. Действительно это очень опасное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и без иммунодиагностики и профилактики, к сожалению, остановить эту болезнь становится сложнее. Тем не менее, современные методы позволяют при своевременном обращении обеспечить стопроцентное излечение детей и подростков, за исключением тех случаем, когда например ребенок не привит БЦЖ, или же он поздно обратился за помощью - тогда лечение может затянуться. И об этой положительной тенденции говорят цифры: за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в Приморье снизилась в два раза.

- Как удалось достичь таких показателей? Чья это заслуга?

- Это в первую очередь заслуга участковых-фтизиатров и педиатров, которые своевременно выявляют заболевание и проводят иммунодиагностику, благодаря чему госпитализация требует не такого длительного периода, а лечение проходит значительно лучше. При этом, несмотря на снижение заболеваемости, остается большой процент подростков с тяжелой формой заболевания. Это связано с фактом позднего обращения за медицинской помощью. Пока, к сожалению, информирование населения происходит недостаточно эффективно, особенно в районах края.

Юрий СелютинФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Светлана Леонидовна, благодаря чему в крае снижаются показатели заболеваемости туберкулезом?

- Наша клиника имеет отделение профилактики, в котором ежегодно помощь получают тысячи детей и подростков, в том числе и с отдаленных территорий края, где идет полная диагностика и профилактическое лечение, плюс оздоровление передовыми методиками: галокамеры, системная магнитотерапия, иппотерапия, занятия с психологом. Мы ориентируем наших пациентов на здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, система здравоохранения помогает своевременно выявлять опасное заболевание при помощи иммунодиагностики: это манту с двумя туберкулиновыми единицами и диаскинтест.

- Есть ли в современном мире медицины альтернатива манту?

- Альтернативные методики описаны и рекомендованы минздравом как коммерческие тесты. Это квантифероновый тест и тест T-spot. Но, к сожалению, эти тесты не очень хороши иименно в раннем возрасте, традиционная манту в этом плане более показательна.

- Перед процедурой манту нужно ли проходить какую-либо подготовку?

- Манту сама по себе это не вакцина, это только аллергены и при введении их в кожу не происходит никакой реакции с организмом. Этот тест безопасен. Некоторые педиатры и мамы считают, что нужно отказываться от манту из-за противопоказаний. Действительно, такие противопоказания существуют, но они минимальны.

Светлана ОсинаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Одно из средств профилактики это прививка БЦЖ, расскажите о ней поподробнее.

- Профилактика начинается с первых дней жизни. Она делается на третьи сутки и содержит в себе очень сильно ослабленные микобактерии. Их прививают для того, чтобы организм мог выработать иммунитет на тот случай, если вдруг настоящие агрессивные патогенные микобактерии попадут в организм. В том случае, если ребенку не привита вакцина, то в нашем крае с нашей эпидемиологической ситуацией дети раннего возраста имеют очень высокий риск заболеть тяжелой формой туберкулеза, вплоть до летального исхода. Важный момент - вакцина БЦЖ не гарантирует того, что вы не заболеете, она защищает именно от тяжести заболевания - практически от летального исхода. Бывают конечно и медицинские отводы от БЦЖ по определенным медицинским позициям, которые характерны для ослабленных деток, но даже они снимаются в течение жизни и происходит это тогда, когда организм набирается сил. После вакцинации раз в год до семи лет делается проба манту и в последующем проба с диаскинтестом.

- Почему многие родители отказываются от вакцины БЦЖ?

- К сожалению, не только от этой прививки, сейчас идет массовый отказ от профилактических прививок. Отказываясь от прививок родители комментируют это тем, что они дают своему ребенку право выбора своей позиции. Дорогие родители, подумайте, как будет сложно ребенку пережить все это время, прежде чем он придет к такому выбору. И это касается всего комплекса прививок. Кроме того, выезды за рубеж сейчас идут с обязательным оформлением медицинских документов, где у ребенка обязательно должны быть проставлены определенные вакцины. И нередко бывает, когда родители начинают в короткий срок вводить детям одну вакцину за другой, что, само собой, может сказаться на иммунитете и привести к неприятным последствиям.

- Существует некий прививочный календарь. Есть ли возможность как-то его скорректировать и проходить вакцинацию по более удобному графику?

- Конечно, даже если ребенок в силу определенных обстоятельств пропустил ту или иную прививку, всегда можно в индивидуальном прядке проконсультироваться с врачом об изменении графика прививок, чтобы ребенок получил те вакцины, которые обеспечат ему счастливую и здоровую жизнь. В нашей поликлинике работает круглосуточная горячая линия по телефону 8-914-705-02-90. Мы в режиме онлайн консультируем наших родителей по этим и другим вопросам, связанным с профилактикой и лечением туберкулеза.

- Куда стоит обращаться, чтобы возобновить вакцинопрофилактику?

- Следует обратиться к своему участковому педиатру. Можно также посетить краевой центр вакцинопрофилактики, где специалисты ответят на все вопросы и подберут индивидуальный график.