Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе: эвакуировано больше 350 моряков

Сегодня, 24 сентября в акватории Тихого океана, в 48 километрах к юго-востоку от острова Итуруп, загорелась плавбаза «Петр Житников». Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО «Дальморепродукт» .

Возгорание произошло в консервном цехе, в котором находятся тарные материалы. Тревожное сообщение поступило от капитана-координатора Сахалинского МСПЦ.

На борту судна находило больше 400 человек. Ситуация осложнялась метеоусловиями. Из-за погоды невозможно было помочь членам экипажа с воздуха. На место происшествия из порта Корсаково незамедлительно было направлено спасательное судно «Атлас», с острова Уруп – «Преданный», а с Шикотана – сторожевой корабль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733790" frameborder="0"></iframe> Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

Было принято решение в экстренном порядке эвакуироваться. К счастью, рядом с «Петром Житниковым» было два судна компании «Добрфлота», которые приняли на борт пострадавших. Удалось спасти с горящей плавбазы порядка 220 членов экипажа. Из них 170 переместились на «Всеволод Сибирцев», 42 – на «Залив Востока».

По состоянию на 02:25 (время по Сахалину, - 8 часов по Москве – прим. ред.) эвакуация полностью завершена. С горящей плавбазы на «Всеволод Сибирцева» вывезли 363 человека.

- 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Известно, что огонь удалось потушить самим членами экипажа. Силы и средства сотрудников регионального МЧС в локализации огня не привлекались.

- Электропитание не нарушено. Экипажем судна проводится определение характера повреждений судна, - добавили в «чрезвычайном» ведомстве.

К счастью, информации о том, что кто-то в результате происшествия пострадал, нет. В обстоятельствах произошедшего разберутся сотрудники надзорного ведомства. Прокуратура Сахалина инициировала проведение доследственной проверки.

- Прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, - отметили в пресс-службе ДВТП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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